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Главврач 6-й больницы Минска: работает на коронавирусную инфекцию с беременными только наш роддом

27 ноября 2020 20:54
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Новости Беларуси. 27 ноября Александр Лукашенко посетил 6-ю клиническую больницу Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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С начала эпидемии в этой больнице помощь оказана больше 5,5 тысячам пациентов с COVID-19. Плюс отделения больничного роддома сейчас специализируются на помощи женщинам с коронавирусной инфекцией.

Главврач 6-й больницы Минска: работает на коронавирусную инфекцию с беременными только наш роддом-1

– Работает на коронавирусную инфекцию с беременными только наш родильный дом. 
– То есть беременные с COVID сосредоточены только здесь? А мест для них хватает? 
– Хватает, Александр Григорьевич. 107 беременных на сегодня, 40 из них с пневмониями. Всего рассчитано на 180 коек, но мы интенсивно лечим. 
– Ну, если в общем говорить, как они переносят, беременные, COVID? 
– Слава богу, большинство – не тяжело. И самое отрадное, что детки, которые рождаются, они все здоровы.

# Коронавирус # Здоровье # Игорь Юркевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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