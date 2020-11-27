Главврач 6-й больницы Минска: работает на коронавирусную инфекцию с беременными только наш роддом

Новости Беларуси. 27 ноября Александр Лукашенко посетил 6-ю клиническую больницу Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Самое тяжёлое – когда ребёнка показали издалека и всё». Мамы – о том, как рожали, когда болели коронавирусом

С начала эпидемии в этой больнице помощь оказана больше 5,5 тысячам пациентов с COVID-19. Плюс отделения больничного роддома сейчас специализируются на помощи женщинам с коронавирусной инфекцией.