Как избавиться от храпа? Врач назвал несколько эффективных способов

Храп – это не просто безобидный звук. Согласно статистике, каждый пятый человек на Земле сталкивается с такой неприятной проблемой. Хриплый звук появляется в носоглотке во время сна из-за вибрации мягкого неба и небного язычка. Зачастую храп становится симптомом серьезного заболевания – апноэ сна.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

При данном заболевании во время сна человек большую часть своего сна при тяжелых формах заболевания просто не дышит. У людей, которые страдают тяжелыми формами, показатель может достигать 40-50, то есть в час вы не дышите – плюс-минус 30-40 эпизодов встречается. Как результат – если продолжительность сна должна составлять 7-8 часов, часа четыре вы не дышите. Из-за этого страдает организм, в первую очередь сердечно-сосудистая система, нервная, да и в принципе все системы организма в целом.

Искривление носовой перегородки, увеличение языка и мягкого неба, увеличенные миндалин или образования в полости носа – любые аномалии дыхательных путей могут привести к храпу. Еще один неблагоприятный фактор – это ожирение. Жировые отложения сильно изменяют анатомию дыхательных путей и суживают их. Анатолий Минич:

Встречаются люди, у которых он возникает ситуационно, то есть он присутствует не всегда. Есть определенные факторы, которые могут храп провоцировать. Если их устранять, внести небольшие корректировки в свою жизнь, вы можете от храпа избавиться. Есть определенные препараты, которые могут стимулировать появление храпа, в частности седативные и снотворные препараты. То есть отказ от данных препаратов может улучшить ваш сон, как ни странно, и избавит вас от храпа.

Существует и такой вид храпа, как позиционный. Встречается он у людей, которые спят исключительно на спине. В таком случае можно попробовать приучить себя спать на боку. Если же контролировать положение тела во сне не получается, можно воспользоваться некоторыми хитростями. Анатолий Минич:

Существуют такие методы, как вшивание кармашка между лопаток у человека, который страдает храпом. И туда кладется мячик для тенниса, например. Поэтому, когда он будет спать и переворачиваться, это будет вызывать болевое ощущение. Конечно, крайне неудобно первые 3-4 недели, но потом организм приспосабливается. И от сна на спине человек потихоньку отказывается.