Как избавиться от храпа? Врач назвал несколько эффективных способов
Храп – это не просто безобидный звук. Согласно статистике, каждый пятый человек на Земле сталкивается с такой неприятной проблемой. Хриплый звук появляется в носоглотке во время сна из-за вибрации мягкого неба и небного язычка. Зачастую храп становится симптомом серьезного заболевания – апноэ сна.
Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
При данном заболевании во время сна человек большую часть своего сна при тяжелых формах заболевания просто не дышит. У людей, которые страдают тяжелыми формами, показатель может достигать 40-50, то есть в час вы не дышите – плюс-минус 30-40 эпизодов встречается. Как результат – если продолжительность сна должна составлять 7-8 часов, часа четыре вы не дышите. Из-за этого страдает организм, в первую очередь сердечно-сосудистая система, нервная, да и в принципе все системы организма в целом.
Искривление носовой перегородки, увеличение языка и мягкого неба, увеличенные миндалин или образования в полости носа – любые аномалии дыхательных путей могут привести к храпу. Еще один неблагоприятный фактор – это ожирение. Жировые отложения сильно изменяют анатомию дыхательных путей и суживают их.
Анатолий Минич:
Встречаются люди, у которых он возникает ситуационно, то есть он присутствует не всегда. Есть определенные факторы, которые могут храп провоцировать. Если их устранять, внести небольшие корректировки в свою жизнь, вы можете от храпа избавиться. Есть определенные препараты, которые могут стимулировать появление храпа, в частности седативные и снотворные препараты. То есть отказ от данных препаратов может улучшить ваш сон, как ни странно, и избавит вас от храпа.
Существует и такой вид храпа, как позиционный. Встречается он у людей, которые спят исключительно на спине. В таком случае можно попробовать приучить себя спать на боку. Если же контролировать положение тела во сне не получается, можно воспользоваться некоторыми хитростями.
Анатолий Минич:
Существуют такие методы, как вшивание кармашка между лопаток у человека, который страдает храпом. И туда кладется мячик для тенниса, например. Поэтому, когда он будет спать и переворачиваться, это будет вызывать болевое ощущение. Конечно, крайне неудобно первые 3-4 недели, но потом организм приспосабливается. И от сна на спине человек потихоньку отказывается.
Профилактика храпа заключается в ограничении снотворных препаратов, контроле массы тела, соблюдении гигиены сна и своевременном лечении ЛОР-заболеваний.
Анатолий Минич:
Людям, которые страдают храпом и у которых есть дополнительные симптомы, указывающие на наличие синдрома обструктивного апноэ сна, необходимо дополнительное углубленное обследование, которое включает полисомнографию, кардиореспираторный мониторинг. Также возможно выполнение исследования, которое производится на спящем человеке для определения уровня обструкции дыхательных путей, чтобы определиться, какая операция нужна человеку, в каких конкретно структурах. Не всегда вмешательство, исключительно изолированное на мягком небе, может привести, во-первых, к исчезновению храпа, а во-вторых, обеспечит нормальную проходимость дыхательных путей и улучшение дыхания во время сна.
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