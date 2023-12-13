Что такое депрессия и как отличить от хандры – объясняют специалисты

Потеря интереса ко всему происходящему, подавленное настроение на протяжении долгого времени и даже нежелание жить – все это признаки депрессии. Такое состояние может привести к самым тяжелым последствиям. Очень важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Как распознать депрессию в самом начале, пока проблема не привела к необратимым последствиям? И как ее лечить ? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Мельгуй, заведующий 10-м психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:

Депрессия – это психическое расстройство, которое длится определенный промежуток времени с подавленным настроением, утратой чувства удовольствия от жизни, расстройством сна и аппетита. Есть и физические симптомы: недомогание, колебание артериального давления – чаще всего эти симптомы не имеют под собой никакого определенного диагноза. Так проявляет себя душевная боль. Длится это состояние минимум две недели.



Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А в чем отличие от апатии?

Светлана Мельгуй, заведующий 10-м психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:

Если один день присутствуют эти симптомы, а на следующие дни их нет, то это не депрессивный эпизод, а скорее всего некая реакция, хандра. Для постановки депрессии симптоматика должна быть постоянная несколько дней подряд.