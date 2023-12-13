Можно ли самому справиться с депрессией?
Потеря интереса ко всему происходящему, подавленное настроение на протяжении долгого времени и даже нежелание жить – все это признаки депрессии. Такое состояние может привести к самым тяжелым последствиям. Очень важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Как распознать депрессию в самом начале, пока проблема не привела к необратимым последствиям? И как ее лечить ? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Светлана Мельгуй, заведующий 10-м психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:
Важно с кем-то посоветоваться: правда ли это депрессия. В диалоге со специалистом можно понять, что делать в таком случае. Легкий депрессивный эпизод может лечиться с помощью психотерапии, но тактику все равно определит врач: психотерапевт или психиатр.
Ирина Вайтцель, пережила депрессию:
У людей такое случается, когда теряется интерес ко всему, когда опускаются руки что-то делать. Это легкая стадия депрессии, с которой поможет справиться психотерапевт. Но при депрессии средней тяжести, как у меня была, я не ощущала радость – перестала что-либо чувствовать. Это состояние у меня продолжалось около года. Антидепрессанты могут помочь, чтобы ты не упал в еще большую яму. Психолог мне посоветовал продолжать заниматься тем, что в обычные дни мне приносило удовольствие.