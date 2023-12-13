Можно ли самому справиться с депрессией?

Потеря интереса ко всему происходящему, подавленное настроение на протяжении долгого времени и даже нежелание жить – все это признаки депрессии. Такое состояние может привести к самым тяжелым последствиям. Очень важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Как распознать депрессию в самом начале, пока проблема не привела к необратимым последствиям? И как ее лечить ? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Мельгуй, заведующий 10-м психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:

Важно с кем-то посоветоваться: правда ли это депрессия. В диалоге со специалистом можно понять, что делать в таком случае. Легкий депрессивный эпизод может лечиться с помощью психотерапии, но тактику все равно определит врач: психотерапевт или психиатр.