«Облегчают симптомы». Можно ли вылечить депрессию антидепрессантами – рассказала врач

Потеря интереса ко всему происходящему, подавленное настроение на протяжении долгого времени и даже нежелание жить – все это признаки депрессии. Такое состояние может привести к самым тяжелым последствиям. Очень важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Как распознать депрессию в самом начале, пока проблема не привела к необратимым последствиям? И как ее лечить ? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Тамара Давидович, семейный психолог:

Подбор правильных препаратов – серьезная задачка, потому что многим какой-то конкретный может не подойти и они бросают лечение.

Ирина Вайтцель, пережила депрессию:

Они обычно накапливаются в организме и действуют через три недели минимум, и все эти дни ты будешь сидеть с мыслями, что тебе ничего не помогает.