Прямой эфир

«Облегчают симптомы». Можно ли вылечить депрессию антидепрессантами – рассказала врач

13 декабря 2023 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Потеря интереса ко всему происходящему, подавленное настроение на протяжении долгого времени и даже нежелание жить – все это признаки депрессии. Такое состояние может привести к самым тяжелым последствиям. Очень важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Как распознать депрессию в самом начале, пока проблема не привела к необратимым последствиям? И как ее лечить ? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Облегчают симптомы». Можно ли вылечить депрессию антидепрессантами – рассказала врач-1

Тамара Давидович, семейный психолог:
Подбор правильных препаратов – серьезная задачка, потому что многим какой-то конкретный может не подойти и они бросают лечение.

Ирина Вайтцель, пережила депрессию:
Они обычно накапливаются в организме и действуют через три недели минимум, и все эти дни ты будешь сидеть с мыслями, что тебе ничего не помогает.

«Облегчают симптомы». Можно ли вылечить депрессию антидепрессантами – рассказала врач-4

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Можно ли обойтись без лекарств?

Светлана Мельгуй, заведующий 10-м психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:
В определенных случаях – да. Это возможно при легкой депрессии и в некоторых случаях средней. А тяжелая лечится медикаментозно и требует комплексного лечения. Нужно понимать, что антидепрессанты просто облегчают симптомы и не всегда могут с ними покончить.

# Психология # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Можно ли самому справиться с депрессией?
13 декабря 2023 15:14

Можно ли самому справиться с депрессией?

Что такое депрессия и как отличить от хандры – объясняют специалисты
13 декабря 2023 15:11

Что такое депрессия и как отличить от хандры – объясняют специалисты

Что нужно делать при обморожении у ребёнка и что противопоказано – рассказала врач-педиатр
09 декабря 2023 10:59

Что нужно делать при обморожении у ребёнка и что противопоказано – рассказала врач-педиатр