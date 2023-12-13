«Облегчают симптомы». Можно ли вылечить депрессию антидепрессантами – рассказала врач
Потеря интереса ко всему происходящему, подавленное настроение на протяжении долгого времени и даже нежелание жить – все это признаки депрессии. Такое состояние может привести к самым тяжелым последствиям. Очень важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Как распознать депрессию в самом начале, пока проблема не привела к необратимым последствиям? И как ее лечить ? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Тамара Давидович, семейный психолог:
Подбор правильных препаратов – серьезная задачка, потому что многим какой-то конкретный может не подойти и они бросают лечение.
Ирина Вайтцель, пережила депрессию:
Они обычно накапливаются в организме и действуют через три недели минимум, и все эти дни ты будешь сидеть с мыслями, что тебе ничего не помогает.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Можно ли обойтись без лекарств?
Светлана Мельгуй, заведующий 10-м психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:
В определенных случаях – да. Это возможно при легкой депрессии и в некоторых случаях средней. А тяжелая лечится медикаментозно и требует комплексного лечения. Нужно понимать, что антидепрессанты просто облегчают симптомы и не всегда могут с ними покончить.