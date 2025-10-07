Новости по тегу #Анатолий Минич

Люди с хроническими заболеваниями, такими как астма или аллергический ринит, находятся в группе риска. Для них любое дополнительное воспаление может стать толчком к развитию недуга.
Когда образуется серная пробка, она может вызывать ряд неприятных симптомов. Многие начинают замечать ощущение заложенности, что в свою очередь нередко приводит к дискомфорту.
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