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Новости по тегу #Анатолий Минич

Гайморит – рассказываем, кто больше подвержен заболеванию
07 октября 2025 09:25

Гайморит – рассказываем, кто больше подвержен заболеванию

Серная пробка может возникнуть из-за ватных палочек! Как её удалить, рассказал врач
01 июля 2025 08:31

Серная пробка может возникнуть из-за ватных палочек! Как её удалить, рассказал врач

Какие главные причины возникновения серных пробок? Рассказал врач-оториноларинголог
28 июня 2024 11:38

Какие главные причины возникновения серных пробок? Рассказал врач-оториноларинголог

От чего может развиться гайморит и как лечить заболевание? Пообщались с ЛОР-врачом
19 марта 2024 08:48

От чего может развиться гайморит и как лечить заболевание? Пообщались с ЛОР-врачом

Как избавиться от храпа? Врач назвал несколько эффективных способов
09 января 2024 09:02

Как избавиться от храпа? Врач назвал несколько эффективных способов

Если болит ухо, это может быть симптомом отита. Врач рассказал об основных признаках заболевания
03 ноября 2023 08:46

Если болит ухо, это может быть симптомом отита. Врач рассказал об основных признаках заболевания

Носовые кровотечения. Что это, просто лопнувший сосуд или симптом серьёзной болезни?
30 мая 2023 15:14

Носовые кровотечения. Что это, просто лопнувший сосуд или симптом серьёзной болезни?

Почему воспаляются аденоиды у детей? Отвечает врач
11 октября 2022 09:02

Почему воспаляются аденоиды у детей? Отвечает врач