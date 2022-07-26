Радикулопатия, или корешковый синдром. Что это за болезнь и какие методы лечения существуют?
Одним из самых частых неврологических симптомов считается радикулопатия, или, как еще его называют, корешковый синдром. Болевые ощущения могут проявляться в самых разных частях тела – от шеи до нижних конечностей. К сожалению, с такой проблемой сталкиваются даже молодые люди.
Анна Адамович, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:
Радикулопатия – это заболевание нервного корешка. Раньше это заболевание называлось радикулит, но сейчас в связи с развитием медицинской науки, большого опыта, мы понимаем, что это не истинное воспаление корешка, а некий вторичный процесс, который происходит в результате сдавливания корешка.
Радикулопатия может быть шейная, грудная, поясничная и крестцовая. Первый симптом, который проявляется у пациента, – это боль. В таком случае важно немедленно пройти полный неврологический осмотр и определить место поражения. На острых стадиях важно придерживаться постельного режима, а также обзавестись специальным матрасом.
Анна Адамович:
Боль будет зависеть от того, какая часть нервных волокон будет поражена. Если будет поражена двигательная часть корешка, то у пациента будут нарушения функций движения тех мышц, которые нервируются данным корешком. Если же будет поражена чувствительная часть нервного корешка, то у пациента будут развиваться нарушения чувствительности в его различных проявлениях. Это может быть онемение, покалывание, жжение либо вегетативные симптомы в виде потоотделения, покраснения.
Поставить точный диагноз можно только после полного обследования. Для выявления синдрома врач может назначить МРТ, рентгенографию или в некоторых случаях компьютерную томографию. Заняться лечением лучше на ранней стадии, а вот если запустить болезнь, последствия могут быть необратимы – вплоть до инвалидности.
Анна Адамович:
Обязательным назначением являются нестероидные противовоспалительные средства, противоотечная терапия. Если же у пациента имеется длительный нейропатический синдром, обязательно назначаются препараты из группы антиконвульсантов, противосудорожных, группа прегабалинов. Если будет недостаточно таблетированных форм, внутримышечных, мы можем проводить внутривенное лечение соответствующими препаратами либо проводить лечебные блокады. Обязательно мы отправляем пациента на занятия лечебной физкультурой, а также к физиотерапевту для назначения физиотерапевтического лечения.
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