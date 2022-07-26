Радикулопатия, или корешковый синдром. Что это за болезнь и какие методы лечения существуют?

Одним из самых частых неврологических симптомов считается радикулопатия, или, как еще его называют, корешковый синдром. Болевые ощущения могут проявляться в самых разных частях тела – от шеи до нижних конечностей. К сожалению, с такой проблемой сталкиваются даже молодые люди.

Анна Адамович, врач-невролог медицинского центра «Нордин»: Радикулопатия – это заболевание нервного корешка. Раньше это заболевание называлось радикулит, но сейчас в связи с развитием медицинской науки, большого опыта, мы понимаем, что это не истинное воспаление корешка, а некий вторичный процесс, который происходит в результате сдавливания корешка.

Радикулопатия может быть шейная, грудная, поясничная и крестцовая. Первый симптом, который проявляется у пациента, – это боль. В таком случае важно немедленно пройти полный неврологический осмотр и определить место поражения. На острых стадиях важно придерживаться постельного режима, а также обзавестись специальным матрасом.

Анна Адамович:

Боль будет зависеть от того, какая часть нервных волокон будет поражена. Если будет поражена двигательная часть корешка, то у пациента будут нарушения функций движения тех мышц, которые нервируются данным корешком. Если же будет поражена чувствительная часть нервного корешка, то у пациента будут развиваться нарушения чувствительности в его различных проявлениях. Это может быть онемение, покалывание, жжение либо вегетативные симптомы в виде потоотделения, покраснения.