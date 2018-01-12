Как часто можно пользоваться медстраховкой?

Новости Беларуси. Если есть медицинская страховка, на обследования можно ходить хоть ежедневно или есть лимит? Об этом рассказали в программе «Открытый разговор».

Надежда Кузнецова, начальник отдела страховой компании:

Страховыми случаями являются острые заболевания, либо обострение хронического заболевания, либо травмы, несчастные случаи – ожог и так далее.

То есть, это не должно быть: «Я бы хотел пройти».

Это должна быть какая-то жалоба, либо медицинские показания, направление врача на определённое обследование.