Кто выплачивает взносы по корпоративной медстраховке – работодатель или сотрудник?

Новости Беларуси. Кто финансирует медицинское страхование работников, рассказали в программе «Открытый разговор».

Надежда Кузнецова, начальник отдела страховой компании:

Если мы заключаем договор страхования со страхователем – предположим, юридическим лицом, то мы обязаны взять взнос именно со страхователя.

Есть практика софинансирования работодателем и работником этих затрат на страхование.

Либо полное, либо частичное. Надо сказать, что данная практика, по отзывам организаций, если, допустим, сам работник участвует в софинансировании затрат на страхование, он более ответственно подходит к полису, он знает, за что он заплатил, и, соответственно, он более заинтересован к использованию данного договора страхования, этих услуг.