Корпоративная медстраховка: в чём польза для работодателя?

Новости Беларуси. Что выигрывает предприятие, если оформляет медстраховку для сотрудников, рассказали в программе «Открытый разговор».

Надежда Кузнецова, начальник отдела страховой компании:

Нужно отметить, что в настоящее время далеко не каждая организация имеет возможность предоставить такой вид страхования в качестве бонуса.

Если организация предоставляет такой бонус, то это повышает её имидж в лице работников.

И это мотивирует их на долгую качественную работу на предприятии. Что касается бонусов именно для юридического лица, то нужно отметить налоговые вычеты. То есть, 5% от фонда оплаты труда и не более 2 базовых величин на каждого работника, то есть, на сегодняшний день, это 49 рублей в месяц, работодатель имеет право эти взносы относить на себестоимость.