Прямой эфир

Медицинское страхование работников: «Открытый разговор»

12 января 2018 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что такое корпоративная медстраховка? Приятный бонус или выгодный расчёт? И нужна ли она при бесплатной медицине? Это обсуждали в программе «Открытый разговор».

Зачем белорусу медстраховка при наличии бесплатной медицины?

Кто выплачивает взносы по корпоративной медстраховке – работодатель или сотрудник?

Можно ли на корпоративную страховку оформить родственников?

Корпоративная медстраховка: в чём польза для работодателя?

Как часто можно пользоваться медстраховкой?

Можно ли выбрать самому поликлинику для посещения под медстраховке?

# Медицина # Здоровье # Надежда Кузнецова

Другие новости рубрики

Все новости
Инсульт молодеет. Как избежать заболевания?
11 января 2018 23:00

Инсульт молодеет. Как избежать заболевания?

Всё для красивой улыбки: в Минске после реконструкции открылась 8-я стоматологическая поликлиника
11 января 2018 22:47

Всё для красивой улыбки: в Минске после реконструкции открылась 8-я стоматологическая поликлиника

«СБ. Беларусь сегодня»: какое приложение создали в помощь врачам для определения возможных патологий лёгких?
10 января 2018 10:36

«СБ. Беларусь сегодня»: какое приложение создали в помощь врачам для определения возможных патологий лёгких?