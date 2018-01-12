Медицинское страхование работников: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Что такое корпоративная медстраховка? Приятный бонус или выгодный расчёт? И нужна ли она при бесплатной медицине? Это обсуждали в программе «Открытый разговор».

Зачем белорусу медстраховка при наличии бесплатной медицины?

Кто выплачивает взносы по корпоративной медстраховке – работодатель или сотрудник?

Можно ли на корпоративную страховку оформить родственников?

Корпоративная медстраховка: в чём польза для работодателя?

Как часто можно пользоваться медстраховкой?

Можно ли выбрать самому поликлинику для посещения под медстраховке?