«Как бы безопасно он не был приготовлен, должен храниться при определённых условиях». Какие продукты не стоит есть в жару

Что не стоит есть в жаркую погоду, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В жаркую пору всегда актуальны пикники, свадьбы, юбилеи, когда собирается много человек. Иногда даже рестораны не справляются и поэтому готовят заранее, за день, как минимум, а потом еще выставляют все на стол и все это целый день ждет на столах. Можно ли составить некий рейтинг, какие готовые продукты, например, на столе – салаты с майонезом, сладости или что-то зажаренное, сырое, что не стоит в жаркую погоду есть?

Почему хранение в холодильнике не всегда безопасно? Как уберечь продукты от жары

Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Особое внимание и эпидемиологическую опасность вызывают многокомпонентные салаты, которые имеют сложные заправки в виде майонезов. Что же касается менее опасной, это пищевая продукция, которая прошла термическую обработку, но, безусловно, любой продукт, как бы тщательно и безопасно он не был приготовлен, должен храниться при определенных условиях. Еще из таких эпидемиологически значимых – это кремовые кондитерские изделия, срок годности которых достаточно ограничен.