Сколько нужно пить воды и как ещё поддержать организм в жару

Лето, солнце, жара. Однако, к сожалению, именно этот период богат на обострения различных недугов. В группу риска врачи относят всех жителей Синеокой, без исключений. Все дело в генетике: наш организм адаптирован для температуры не более 25 градусов, показатели выше этой нормы начинают провоцировать неприятные для организма последствия: повышенное давление, сильная потливость, потеря сознания, нехватка жидкости в организме. В группе риска находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и лишним весом.

Надежда Кирковская, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Если человек чувствует сильную слабость, головокружение, потемнение в глазах, если внешне человек покраснел, лицо покраснело или, наоборот, побледнело – это симптомы того, что с организмом явно что-то не в порядке и необходимо обратиться за медицинской помощью.

В летний период организм активно теряет жидкость: с потом, дыханием и даже во время непринужденной беседы. Эту потерю необходимо восполнять. Для нормальной работы всех систем организма необходимо выпивать среднюю норму – до двух литров в день, однако здесь есть свои особенности. Надежда Кирковская:

Если это здоровый человек, который находится в офисе, двигается немного, то он должен пить 1,5-2 литра жидкости в сутки обязательно. Если он находится на открытом солнце, если он тяжело, много работает и активно двигается, то объем выпиваемой жидкости должен возрастать до 3-3,5 литров.

Если же человек с заболеванием сердечно-сосудистой системы решит восполнить водный баланс и выпьет суточную норму жидкости здорового человека, это пойдет только во вред. Надежда Кирковская:

Если это пациент с заболеванием сердечно-сосудистой системы – 1,5-2 литра жидкости в сутки. В жару желательно исключить жирную, острую пищу, которая приводит к перегрузке организма и к потере жидкости. Также необходимо исключить очень соленую пищу.

Питьевой режим в жаркий период должен быть максимально сбалансированным. Специалисты советуют отказаться от газированных, сладких напитков, заменив их очищенной водой комнатной температуры, разбавленными соками или некрепкими чаями. Надежда Кирковская:

Что касается кофе и алкоголя, то эти напитки приводят к обезвоживанию организма, к увеличению частоты сердечных сокращений, к повышению нагрузки на сердце, поэтому алкоголь и кофе желательно в жару ограничить.