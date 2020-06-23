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Почему хранение в холодильнике не всегда безопасно? Как уберечь продукты от жары

23 июня 2020 09:57
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии – Екатерина Хомченко.

«Как бы безопасно он не был приготовлен, должен храниться при определённых условиях». Какие продукты не стоит есть в жару

Почему хранение в холодильнике не всегда безопасно? Как уберечь продукты от жары-1

Сейчас лето, жара, продукты быстро портятся, как правильно с ними поступать?

Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Необходимо использовать продукт в соответствии со сроком годности. К тому же я хотела бы отметить, что условия холодильника не всегда безопасны, потому что есть ряд микроорганизмов – это иерсинии, листерии, которые также хорошо себя достаточно чувствуют при температуре холодильника и хорошо размножаются.

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Из основных рекомендаций я бы отметила: перед тем, как вы собираетесь посетить магазин, составить перечень продуктов, которые вы запланировали приобрести.

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Следует отдавать предпочтение продуктам в индивидуальных упаковках. Начинать свой выбор от пищевых продуктов, которые не требуют определенного температурного режима, и уже в последнюю очередь приобретать продукты скоропортящиеся – это молоко, охлажденное мясо, рыба, морепродукты.

# Здоровое питание # Здоровье # Екатерина Хомченко # Фотофакт

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