«Когда я была маленькой, меня обзывали за то, что сегодня я считаю удивительным». Как принять изъяны своего тела

Винни Харлоу, модель:

Когда я была маленькой, меня обзывали за то, что сегодня я считаю удивительным. Это состояние моей кожи. Оно называется витилиго и заключается в том, что моя иммунная система принимает меланин, задающий цвет нашей коже, за заболевание вроде простуды, поэтому она борется с ним, обесцвечивая мою кожу.

Это выступление посмотрело полтора миллиона человек. Американская модель Винни Харлоу предстала перед публикой с рассказом о своей врожденной особенности. Отбросив все предрассудки, Винни превратила изъян в свое главное достоинство, которое впоследствии сделало ее знаменитой на весь мир. Но не каждый из нас способен узреть прекрасное в несовершенстве собственного тела. Марина Прохорова, психолог:

Чаще всего не принимают какие-то особенности в себе люди, которые страдают заниженной самооценкой, которые в целом неуверенные в себе, не только относительно своей внешности. Естественно, мы будем погружаться тогда в родительско-детские сценарии. Какие-то неосторожные замечания, насмешки сверстников, одноклассников. Молчу, естественно, про родителей, они как зернышки попадают в благодатную почву, потом начинают прорастать и уже не в виде красивых цветочков, а в виде сорняков.

Зацикливаясь, многие не замечают, как то самое маленькое родимое пятно или неприметный шрам становится огромным бельмом, не дающим разглядеть в себе целый ряд достоинств. Чтобы не быть заложником своего тела, как ни крути, придется принять его природу. Марина Прохорова:

Действовать от противного. Не маскировать, не менять тему, когда кто-то вдруг обращает внимание, что у тебя есть такое интересное родимое пятно, а, наоборот, да – соглашаться, начинать с принятия. Хорошо бы это превратить в свой собственный козырь, в бонус, в некоторое подчеркивание своей индивидуальности, поработать над своей самооценкой.

Другое дело – «незатянутые шрамы» драматических событий. Они могут долго терзать душу и волей-неволей напоминать о пережитой трагедии. Марина Прохорова:

Если это событие не пережилось должным образом, как-то экологически для человека, то оно будет возвращать его в те тяжелые переживания, которые связаны с этим событием. Это переживание страха, ужаса – все эти переживания как будто бы начинают утрамбовываться в этом маленьком шраме или рубце.

Психологическая терапия в этой ситуации – лучшее лекарство, особенно для тех, чья внешность является рабочим инструментом. Марина Прохорова:

Это сродни какому-то тяжелому кризису, через который человеку нужно пройти. В этом случае, конечно, показательна терапия, потому что складывается ощущение, что на кону вообще вся жизнь. Все, к чему человек шел так долго, кропотливо выстраивал свою жизнь, в одночасье рушится. Но самое интересное, что мы живем сейчас в такое время, когда важно действительно каким-то образом подчеркнуть свою индивидуальность.