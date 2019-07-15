Из-за чего возникает страх одиночества? Разбираемся с психологом

Один в поле не воин – жизненное кредо первокурсницы Екатерины. Философия коллективизма для девушки – основа основ. Скажем проще: юная студентка находится во власти страха одиночества.



Екатерина Усович, испытывает страх одиночества:

Когда я одна со своими мыслями, я могу начать мыслить как-то критически и немного депрессивно. Это портит очень сильно настроение. Гораздо проще, когда я в компании, с друзьями, семьей, любимым человеком. Так проще, интереснее и веселее.





Уединение – роскошь богачей. Богачами назовем самодостаточных личностей, обладающих абсолютной внутренней гармонией. Эти счастливчики умело распоряжаются своим духовным имуществом и получают удовольствие от общения с внутренним «Я».

Но для многих тет-а-тет с самим собой превращается в муки и страдания. Страх одиночества зачастую поселяется в нашем сознании после тяжелой утраты близкого человека или болезненного разрыва отношений. И даже события первых минут жизни могут послужить незримым толчком для развития этой фобии.

Марина Прохорова, психолог:

Появление ребенка на свет – это уже само по себе большой стресс. Особенно, когда ранее ребенка отлучали от матери, который мог плакать, кричать. Уже в этот момент ребёнок испытывает страх одиночества, который сопряжен со страхом смерти.





Не стоит недооценивать материнский вклад в формировании стержня ребенка. Гиперопека может стать установкой о его беспомощности, слабости, зависимости от посторонней помощи. И, напротив, из-за контакта с холодной мамой, малыш с детства будет искать подтверждение собственной значимости в обществе.

Марина Прохорова:

Это очень нездоровый показатель любых отношений – партнерских, дружеских, профессиональных – когда ты сам не в состоянии на себя опираться и верить в то, что ты справишься. Когда ты не можешь находить удовольствие от нахождения наедине с собой. Самодостаточный человек и интересы свои имеет, и хобби.

Опыт первых выходов в свет, первых попыток построить отношения, первых неудач – одни из главных маяков в личной системе координат человека. И здесь начинаются первые вопросы к себе. Марина Прохорова:

Даже если он никогда не испытывал страх одиночества, ему было комфортно с собой, то попытки построить отношения, которые не увенчались успехом, заставляют его задуматься: «Получится ли у меня это сделать? А может я вообще останусь один? Что со мной не так? В чем сложность?».