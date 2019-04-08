Испытываете постоянное недовольство жизнью? Что с этим делать

Вечные вздохи и ахи, отсутствие активности и постоянное недовольство жизнью. Узнали себя? А быть может своих знакомых или близких? Прежде чем нарекать таких людей «нытиками», психологи советуют заглянуть вглубь проблемы. Марина Прохорова, психолог:

Человек находится в некотором внутреннем дискомфорте. Он испытывает внутреннюю неудовлетворённость, некоторую фрустрированную потребность, и, скорее, такой процесс не очень осознаваемый человеком. Человек свои внутренние недовольства проецирует на внешний мир.

Пессимистично настроенные личности всегда находят разъяснения любым ситуациям, которые с ними приключаются. Пошел дождь – ужасная погода, не успел на трамвай – день не задался. Тенденцию замечать только отрицательное подметила у себя и Анна. Анна Белова:

Последнее время я начала за собой замечать, что я всем недовольна. Это касается как работы, учёбы, так и отдыха. Я недовольна отелем, пляжем, местом, куда я приехала. Даже в самых хороших ситуациях я замечаю какие-то негативные стороны.

У закоренелых жалобщиков на судьбу наблюдается целый букет несбыточных желаний, что заставляет их фокусироваться на негативе. Налицо – результат эмоционального голода. Марина Прохорова:

Если у человека есть потребность в признании, в принятии, чтобы его похвалили, сказали лишний раз, что ты дорог, то из состояния полноты человек скорее доволен, он позитивный и всё его в жизни радует. Но если есть некоторые области, которые провисают, то всё внутреннее недовольство он отражает вовне.

Яркое выражение недовольства – сигнал отсутствия душевной подпитки. Из-за накопительного эффекта патологическая неудовлетворённость заставляет пессимистов утверждаться в своей неудачливости и неполноценности. Марина Прохорова:

Случилась такая травматичная ситуация, условно, в раннем возрасте ушел отец из семьи и сын чувствует себя покинутым, ненужным и впоследствии растёт с каким-то чувством несправедливости, обиды на отца, особенно если ему так не удаётся установить контакт, прояснить эти отношения.