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Новости по тегу #Елена Подомацкая

Из-за чего развивается сахарный диабет и как снизить риски осложнений? Рассказали специалисты «Нордин»
21 февраля 2026 12:38

Из-за чего развивается сахарный диабет и как снизить риски осложнений? Рассказали специалисты «Нордин»

Что нужно знать о заболевании щитовидки тиреоидите? Эндокринолог рассказала самое важное
24 января 2025 11:34

Что нужно знать о заболевании щитовидки тиреоидите? Эндокринолог рассказала самое важное

Характеризуется язвами и инфекциями – что такое синдром диабетической стопы?
18 июня 2024 14:46

Характеризуется язвами и инфекциями – что такое синдром диабетической стопы?

Гестационный сахарный диабет у беременных может нести угрозу для малыша – врач о методах профилактики
21 мая 2024 07:45

Гестационный сахарный диабет у беременных может нести угрозу для малыша – врач о методах профилактики

Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия
26 марта 2024 08:43

Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия

Отёки лица, кистей рук, онемение. Что будет, если не лечить щитовидную железу?
25 апреля 2023 13:04

Отёки лица, кистей рук, онемение. Что будет, если не лечить щитовидную железу?

Сухость во рту может быть симптомом серьёзного заболевания. К какому врачу стоит обратиться в таком случае?
13 декабря 2022 15:18

Сухость во рту может быть симптомом серьёзного заболевания. К какому врачу стоит обратиться в таком случае?

Инсулинорезистентность. Что это такое и как диагноз может привести к сахарному диабету?
06 декабря 2022 09:27

Инсулинорезистентность. Что это такое и как диагноз может привести к сахарному диабету?