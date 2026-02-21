Новости по тегу #Елена Подомацкая

В состоянии диабета поджелудочная железа не может производить достаточное количество инсулина, или клетки организма становятся менее чувствительными к этому гормону.
Симптомы тиреоидита могут включать усталость, слабость, повышенную чувствительность к холоду или жару, изменения веса, а также проблемы с памятью и концентрацией и даже депрессию.
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