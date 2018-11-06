Инна Карабан: «Необходимо вакцинироваться против кори»

Новости Беларуси. Ситуация с этим заболеванием находится под контролем в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ситуация с этим заболеванием находится под контролем в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Корь выявляется, в основном, у тех, кто путешествовал в страны Европы, Россию и Египет. Причём, 3/4 из заболевших – не были привиты. Речь идёт о 240 случаях, которые начали регистрироваться с февраля.
Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава:
Данная ситуация, которая развилась в нашей стране, показывает то, насколько необходимо вакцинироваться против кори.
Иммунизация 100-процентной гарантии от кори не дает
Но мы всегда говорим о том, что оно будет протекать более легко, и это видно даже по тем случаям кори, которые были у привитых людей. Заболевание проходило очень быстро, было без высокой температуры, без осложнений, потому что все мы знаем, что корь осложняется менингоэнцефалитами, пневмониями, которые могут заканчиваться летально.
По сведениям регионального бюро ВОЗ с начала 2018 года в Европе выявлено более 60 тысяч случаев кори.