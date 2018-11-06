Инна Карабан: «Необходимо вакцинироваться против кори»

Новости Беларуси. Ситуация с этим заболеванием находится под контролем в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корь выявляется, в основном, у тех, кто путешествовал в страны Европы, Россию и Египет. Причём, 3/4 из заболевших – не были привиты. Речь идёт о 240 случаях, которые начали регистрироваться с февраля.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава:

Данная ситуация, которая развилась в нашей стране, показывает то, насколько необходимо вакцинироваться против кори.

Иммунизация 100-процентной гарантии от кори не дает

Но мы всегда говорим о том, что оно будет протекать более легко, и это видно даже по тем случаям кори, которые были у привитых людей. Заболевание проходило очень быстро, было без высокой температуры, без осложнений, потому что все мы знаем, что корь осложняется менингоэнцефалитами, пневмониями, которые могут заканчиваться летально.