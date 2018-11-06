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Инна Карабан: «Необходимо вакцинироваться против кори»

06 ноября 2018 14:28
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Новости Беларуси. Ситуация с этим заболеванием находится под контролем в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Карабан: «Необходимо вакцинироваться против кори»-1

Корь выявляется, в основном, у тех, кто   путешествовал в страны Европы, Россию и Египет. Причём, 3/4 из заболевших – не были  привиты. Речь идёт о 240 случаях, которые начали регистрироваться  с февраля. 

Инна Карабан: «Необходимо вакцинироваться против кори»-4

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава:
Данная ситуация, которая развилась в нашей стране, показывает то, насколько необходимо вакцинироваться против кори.

Иммунизация 100-процентной гарантии от кори не дает 

Но мы всегда говорим о том, что оно будет протекать более легко, и это видно даже по тем случаям кори, которые были у привитых людей. Заболевание проходило очень быстро, было без высокой температуры, без осложнений, потому что все мы знаем, что корь осложняется менингоэнцефалитами, пневмониями, которые могут заканчиваться летально.

Инна Карабан: «Необходимо вакцинироваться против кори»-7


По сведениям регионального бюро ВОЗ с начала 2018 года в Европе выявлено более 60 тысяч случаев кори.

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# Приватизация в Беларуси # Здоровье # Инна Карабан # Фотофакт

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