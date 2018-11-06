Польша может запретить въезд иностранцам без прививок

Новости Польши. Польша может запретить иностранцам без прививок въезжать в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав активно прорабатывает соответствующий законопроект. Актуальность изменений обусловлена вспышкой кори.
Новости Польши. Польша может запретить иностранцам без прививок въезжать в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав активно прорабатывает соответствующий законопроект. Актуальность изменений обусловлена вспышкой кори.
В Варшаве и окрестностях зарегистрировано уже 17 случаев заболевания. В Министерстве здравоохранения уверены: инфекция попала в страну из-за рубежа.
Поскольку 95% граждан привиты от заболевания, эпидемия кори Польше не грозит. Однако принятие закона, который запретил бы въезд не вакцинированным иностранцам, может стать эффективной мерой предупреждения вирусных заболеваний.