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Польша может запретить въезд иностранцам без прививок

06 ноября 2018 11:26
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Новости Польши. Польша может запретить иностранцам без прививок въезжать в страну,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав  активно прорабатывает соответствующий законопроект. Актуальность изменений обусловлена вспышкой кори.

Польша может запретить въезд иностранцам без прививок-1

В Варшаве и окрестностях зарегистрировано уже 17 случаев заболевания. В Министерстве здравоохранения уверены: инфекция попала в страну из-за рубежа.

Польша может запретить въезд иностранцам без прививок-4

Поскольку 95% граждан привиты от заболевания, эпидемия кори Польше не грозит. Однако принятие закона, который запретил бы въезд не вакцинированным иностранцам, может стать эффективной мерой предупреждения вирусных заболеваний.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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