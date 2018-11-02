Как правильно выбрать курицу, говядину, сливочное масло и сухофрукты. Советы экспертов

Качественные продукты – залог вашего здоровья. Начнем умный выбор с курицы. Оставляйте в корзине охлажденную птицу, потому что при разморозке теряются полезные свойства. Если берете курицу в упаковке, обязательно смотрите на дату изготовления. Больше 5 дней, значит, в продукте есть консерванты. Лед в пакете – свидетельство плохой заморозки, а розовая наледь и вовсе – повторной.

Ян Борисов, шеф-повар:

Не должно быть слизи, должен быть однородный цвет, кремово-розовый, никаких синяков, царапин. Возраст птицы можно определить по вот этому хрящу: если он гнется, эластичен, значит птица молодая.

С говядиной действуют другие правила. Не стоит брать мясо день в день после убоя. Ему нужно пару дней отдохнуть. К слову, определить парное мясо поможет белая кайма. Ян Борисов:

Чем мясо светлее, тем животное моложе. Стоит обратить внимание на жировую сетку, тут много прослоечек, вкраплений, значит, мясо будет жирнее и более сочное. Жир должен быть спелым, чем больше остается желтым, тем мясо старше.

Молодая говядина с легким молочным ароматом. Если мясо бурое, значит оно обветрилось и задержалось на прилавке. А вот если оттенок серый – насторожитесь. Как правило, так происходит, когда говядину долго вымачивают, чтобы увеличить вес.

Отдельная тема – молочка. Диетологи советуют не впечатляться обезжиренными продуктами, никакой пользы они вам не принесут. Юлия Храленкова, эксперт по здоровому питанию:

Диетологи вообще рекомендуют содержание жира в молочным продуктах, например, в твороге около 5%, этот жир позволяет усвоиться всем питательным веществам и молочные продукты также отличаются сезонностью. Если сливочное масло весной будет более светлое, с кислинкой, солоноватое, то осенью будет более желтое. Проверяется на качество сливочное масло, оно не должно иметь какого-то горького привкуса.

На десерт мы выбрали сухофрукты. Вы удивитесь, но качественная курага и чернослив выглядят невзрачно, словно покрыты пылью. А вот яркие цвета и лоск – сигнал к обработке диоксидом водорода либо глицерином. Это вредно, но не страшно. Просто дома вымочите сухофрукты в теплой воде полчаса и радуйте душу.