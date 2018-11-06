Главный напиток утра. Говорим о плюсах и минусах кофе

История кофе уходит корнями глубоко в первые цивилизации Ближнего Востока. Считается, что именно эфиопские предки народов Оромо заметили возбуждающий эффект чудо-зёрен. Спустя сотни лет страсть к будоражащему напитку не меркнет. Кофе любят все, но в каждой стране – по-разному. Арабы – сладкий, французы – с цикорием, в Голландии – крепкий с сахаром. Итальянцам и вовсе принадлежит рецепт классического эспрессо. Кофе: рецепты приготовления ароматного напитка со всего мира

Научный интерес к утреннему эликсиру продолжает расти по мере того, как появляются все новые работы, подтверждающие его положительное влияние на здоровье. Хотя долгое время назвать этот продукт полезным мало кто решался.

Наталья Шерель, врач-кардиолог первой категории медицинского центра «Кравира»: Кофе, как все знают, содержит кофеин. Это психомоторный стимулятор. Он вызывает повышение нашей умственной и физической работоспособности, снижает сонливость, вызывает чувство бодрости. Он влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает частоту сердечных сокращений. Для молодого и здорового организма – это очень благоприятное воздействие.

Согласно исследованиям, в кофе содержится гормон счастья – серотонин. Английские медики настаивают: стоит лишить людей горячего антидепрессанта, и широкая улыбка обязательно сменится пульсирующей головной болью и неутихающей раздражительностью. Отечественные доктора согласны с заморскими коллегами – две-три чашки благотворно влияют на организм здорового человека.

Бытует мнение: в летний зной эффективнее охлаждают горячие напитки. Рецепторы посылают сигнал в мозг о том, что во рту «горячо». И это, в свою очередь, запускает механизм охлаждения. Врачи с таким утверждением категорически не согласны и советуют любителям понежиться на солнышке с порцией капучино, воздержаться от привычного моциона.

Валентина Ковш, врач-терапевт категории медицинского центра «Кравира»:

Лето и жара – это само по себе для организма является определенной стрессовой ситуацией. Когда мы постоянно пьем горячий чай, мы тем самым можем привести системы терморегуляции в определенный дисбаланс.

Однако абсолютно безобидным кофе всё же назвать нельзя. Врачи выделяют целую группу пациентов, на здоровье которых ароматный напиток сказывается губительным образом.

Наталья Шерель:

Люди с хроническими заболеваниями, имеющие артериальную гипертензию, перенёсшими инфаркт миокарда, имеющие ИБЭС. Если есть язвенная болезнь желудка и хронический гастрит, они не должны употреблять кофе.