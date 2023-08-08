Инфаркт может спровоцировать жара. Вот что нужно знать всем сердечникам летом

Вера Позняк, корреспондент: Сердечно-сосудистые заболевания молодеют с каждым годом. Жаркая погода может сулить неприятности даже здоровому человеку и спровоцировать инфаркт. При каких тревожных звонках вызывать скорую и как уберечься от палящего солнца? Попробуем разобраться.

Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Виден всплеск заболеваний сердечно-сосудистой системы, наибольший процент из них занимает инфаркт миокарда, так как именно инфаркт миокарда чаще всего приводит к развитию острой внезапной смерти. Основной причиной развития острых сердечно-сосудистых заболеваний летом являются волны жары. Волны жары – это период времени, когда температура неуклонно, но систематически повышается. Негативный эффект влияния напрямую зависит от длительности этой волны. Чем больше дней подряд повышается температура, тем больше развитие инфарктов видим.

В группе риска пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети младше года, пенсионеры и люди, активно работающие под палящим солнцем. Клинических проявлений инфаркта очень много.

Сергей Чуприк:

Если мы говорим о крупноочаговом инфаркте миокарда, это состояние, когда поражается большой процент сердечной мышцы, то симптоматика с отрицательной динамикой очень быстро развивается. В первую очередь пациенты чувствуют сильнейшую боль, иногда приводящую и к обмороку. Может нарушаться как артериальное давление со склонностью к резкому повышению или понижению. Также срывается и сердечный ритм. Нужно экстренно обращаться за медицинской помощью. Если мы говорим о мелкоочаговых инфарктах, инфаркт может проявляться болью в грудной клетке. Зачастую болеть может не только в груди, но и левая рука, шея, живот, иногда проявляется головными болями.