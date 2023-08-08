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Инфаркт может спровоцировать жара. Вот что нужно знать всем сердечникам летом

08 августа 2023 16:03
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Вера Позняк, корреспондент:
Сердечно-сосудистые заболевания молодеют с каждым годом. Жаркая погода может сулить неприятности даже здоровому человеку и спровоцировать инфаркт. При каких тревожных звонках вызывать скорую и как уберечься от палящего солнца? Попробуем разобраться.

Лето для сердечников – настоящее испытание. Высокие температуры дают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, из-за чего риски развития заболеваний возрастают.

Инфаркт может спровоцировать жара. Вот что нужно знать всем сердечникам летом-1

Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:
Виден всплеск заболеваний сердечно-сосудистой системы, наибольший процент из них занимает инфаркт миокарда, так как именно инфаркт миокарда чаще всего приводит к развитию острой внезапной смерти. Основной причиной развития острых сердечно-сосудистых заболеваний летом являются волны жары. Волны жары – это период времени, когда температура неуклонно, но систематически повышается. Негативный эффект влияния напрямую зависит от длительности этой волны. Чем больше дней подряд повышается температура, тем больше развитие инфарктов видим.

В группе риска пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети младше года, пенсионеры и люди, активно работающие под палящим солнцем. Клинических проявлений инфаркта очень много.

Сергей Чуприк:
Если мы говорим о крупноочаговом инфаркте миокарда, это состояние, когда поражается большой процент сердечной мышцы, то симптоматика с отрицательной динамикой очень быстро развивается. В первую очередь пациенты чувствуют сильнейшую боль, иногда приводящую и к обмороку. Может нарушаться как артериальное давление со склонностью к резкому повышению или понижению. Также срывается и сердечный ритм. Нужно экстренно обращаться за медицинской помощью. Если мы говорим о мелкоочаговых инфарктах, инфаркт может проявляться болью в грудной клетке. Зачастую болеть может не только в груди, но и левая рука, шея, живот, иногда проявляется головными болями.

Инфаркт может спровоцировать жара. Вот что нужно знать всем сердечникам летом-4

Важную роль играет профилактика сердечных заболеваний в летний период. Ни в коем случае не отменяйте назначенные вам лекарственные препараты. Соблюдайте питьевой режим. Не работайте на открытом солнце с 11 утра до 4 часов дня. Правильно одевайтесь: отдавайте предпочтение легкой одежде из натуральных тканей, не забывайте про головной убор.

Сергей Чуприк:
При проявлении минимальных подозрений на изменение общего состояния, изменение в работе сердца нужно сразу обращаться за медицинской помощью к квалифицированным специалистам.

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