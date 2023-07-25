«Это не рак». Врач-гинеколог рассказала, почему не нужно бояться миомы матки

Согласно статистике, от этого недуга страдает треть женщин. Получив диагноз миома матки, многие испытывают страх и панику. Но на самом деле все не так страшно.
Согласно статистике, от этого недуга страдает треть женщин. Получив диагноз миома матки, многие испытывают страх и панику. Но на самом деле все не так страшно.
Далья Эль-Диэфи, врач-гинеколог медицинского центра «Нордин»:
Миома матки – это доброкачественное образование из мышцы самой матки. Это именно уплотнение. Это не рак, не предраковое состояние. Бояться диагноза не нужно. Миомы матки часто выявляются у пациенток при плановом УЗИ, которое необходимо проходить ежегодно, так как миомы могут быть как в стенках, так они могут расти в полость матки, а также могут расти наружу.
Чаще всего миомы выявляются в репродуктивном возрасте, а вот после наступления менопаузы они подлежат обратному развитию. Но только в том случае, если узел меньше двух сантиметров.
Далья Эль-Диэфи:
Самыми неблагоприятными являются узлы, которые растут в полость матки. Такие узлы обязательно подлежал удалению в любом возрасте. Если у вас миома не больше четырех сантиметров, которая растет в стенке матки или растет наружу, она не подлежит оперативному лечению, а просто подлежат наблюдению. Если у вас миоматозный узел больше четырех сантиметров, который болит, а также у вас обильные менструации, следствием является анемия, причем хроническая, в таких случаях необходимо оперативное лечение. Откладывать данную операцию не нужно, так как осложнения будут влиять на весь организм.
Бояться диагноза не стоит. Это доброкачественное образование, которое нужно наблюдать. При появлении миомы важно ограничить все прогревающие процедуры на низ живота и поясницу. Нельзя лежать на открытом солнце, проводить физиопроцедуры, ходить в бани и сауны. Любой прогрев будет улучшать кровоснабжение, питать узел, и, как следствие, он будет быстрее расти.
Далья Эль-Диэфи:
Если узел до четырех сантиметров и растет наружу, не в полость матки. То на репродуктивную функцию женщины он не влияет. С такими узлами даже можно беременеть и вынашивать, в зависимости от расположения и размера узла. Операции могут быть эндоскопические – гистерорезектоскопия, лапароскопические. И лапаротомия – это консервативная миомэктомия, когда делается разрез на животе и на матке.
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