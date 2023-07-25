«Это не рак». Врач-гинеколог рассказала, почему не нужно бояться миомы матки

Согласно статистике, от этого недуга страдает треть женщин. Получив диагноз миома матки, многие испытывают страх и панику. Но на самом деле все не так страшно.

Далья Эль-Диэфи, врач-гинеколог медицинского центра «Нордин»:

Миома матки – это доброкачественное образование из мышцы самой матки. Это именно уплотнение. Это не рак, не предраковое состояние. Бояться диагноза не нужно. Миомы матки часто выявляются у пациенток при плановом УЗИ, которое необходимо проходить ежегодно, так как миомы могут быть как в стенках, так они могут расти в полость матки, а также могут расти наружу.

Чаще всего миомы выявляются в репродуктивном возрасте, а вот после наступления менопаузы они подлежат обратному развитию. Но только в том случае, если узел меньше двух сантиметров.