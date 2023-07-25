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«Это не рак». Врач-гинеколог рассказала, почему не нужно бояться миомы матки

25 июля 2023 08:40
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Согласно статистике, от этого недуга страдает треть женщин. Получив диагноз миома матки, многие испытывают страх и панику. Но на самом деле все не так страшно.

«Это не рак». Врач-гинеколог рассказала, почему не нужно бояться миомы матки-1

Далья Эль-Диэфи, врач-гинеколог медицинского центра «Нордин»:
Миома матки – это доброкачественное образование из мышцы самой матки. Это именно уплотнение. Это не рак, не предраковое состояние. Бояться диагноза не нужно. Миомы матки часто выявляются у пациенток при плановом УЗИ, которое необходимо проходить ежегодно, так как миомы могут быть как в стенках, так они могут расти в полость матки, а также могут расти наружу.

Чаще всего миомы выявляются в репродуктивном возрасте, а вот после наступления менопаузы они подлежат обратному развитию. Но только в том случае, если узел меньше двух сантиметров.

«Это не рак». Врач-гинеколог рассказала, почему не нужно бояться миомы матки-4

Далья Эль-Диэфи:
Самыми неблагоприятными являются узлы, которые растут в полость матки. Такие узлы обязательно подлежал удалению в любом возрасте. Если у вас миома не больше четырех сантиметров, которая растет в стенке матки или растет наружу, она не подлежит оперативному лечению, а просто подлежат наблюдению. Если у вас миоматозный узел больше четырех сантиметров, который болит, а также у вас обильные менструации, следствием является анемия, причем хроническая, в таких случаях необходимо оперативное лечение. Откладывать данную операцию не нужно, так как осложнения будут влиять на весь организм.

«Это не рак». Врач-гинеколог рассказала, почему не нужно бояться миомы матки-7

Бояться диагноза не стоит. Это доброкачественное образование, которое нужно наблюдать. При появлении миомы важно ограничить все прогревающие процедуры на низ живота и поясницу. Нельзя лежать на открытом солнце, проводить физиопроцедуры, ходить в бани и сауны. Любой прогрев будет улучшать кровоснабжение, питать узел, и, как следствие, он будет быстрее расти.

«Это не рак». Врач-гинеколог рассказала, почему не нужно бояться миомы матки-10

Далья Эль-Диэфи:
Если узел до четырех сантиметров и растет наружу, не в полость матки. То на репродуктивную функцию женщины он не влияет. С такими узлами даже можно беременеть и вынашивать, в зависимости от расположения и размера узла. Операции могут быть эндоскопические – гистерорезектоскопия, лапароскопические. И лапаротомия – это консервативная миомэктомия, когда делается разрез на животе и на матке.

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