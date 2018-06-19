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«Хотелось бы тонкости знать». Французский хирург провел операцию пациенту с раком кишечника в Минске

19 июня 2018 20:28
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Новости Беларуси. Белорусские хирурги впервые провели операцию больному раком по французской методике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это достаточно распространенная, но в то же время уникальная технология. Каждый специалист использует ее по-своему. Так, собственный метод продемонстрировал профессор из Франции. Ив Панис вместе с коллегами из РНПЦ онкологии прооперировал пациента с опухолью кишечника.

«Хотелось бы тонкости знать». Французский хирург провел операцию пациенту с раком кишечника в Минске-1

Дмитрий Боярович присутствовал в операционной.

В операционной РНПЦ онкологии 19 июня звучала французская речь. На столе – пациент со II стадией рака кишечника. Среди врачей – профессор хирургии из города Клиши Ив Панис.

«Хотелось бы тонкости знать». Французский хирург провел операцию пациенту с раком кишечника в Минске-4

Дмитрий Боярович, СТВ:
Такие операции обычно длятся не больше трех часов. Что интересно: уже к вечеру пациент может спокойно встать и ходить. А завтра его выпишут из больницы.

«Хотелось бы тонкости знать». Французский хирург провел операцию пациенту с раком кишечника в Минске-7

Впрочем, во многих случаях для выписки нужны два-три дня. Но и такой срок еще 5 лет назад могли счесть за шутку. Сегодня лапароскопия при операциях рака кишечника для Беларуси обыденность. Причем у нас она бесплатна, во Франции – 2500 евро.

«Хотелось бы тонкости знать». Французский хирург провел операцию пациенту с раком кишечника в Минске-10

Комментарий французского хирурга можно прочитать здесь.

Из операционной велась видеотрансляция для специалистов центра. С ее помощью молодые врачи могли набраться опыта, а опытные – взять на вооружение нюансы.

«Хотелось бы тонкости знать». Французский хирург провел операцию пациенту с раком кишечника в Минске-13

Только в РНПЦ онкологии с помощью лапароскопии ежедневно выполняют более 30 операций. Между тем, пациентов с колоректальными проблемами становится больше, в том числе детей. Поэтому обмен опытом как нельзя кстати.

«Хотелось бы тонкости знать». Французский хирург провел операцию пациенту с раком кишечника в Минске-16

Виктор Кохнюк, заместитель директора по хирургии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:
Хотелось бы тонкости, какие-то нюансы, особенности знать таких операций, которые выполняются во Франции. Долго вели переговоры. И, наконец, появился специалист, который имеет имя в Европе.

20 июня мастер-класс французского специалисты продолжится. Он в таком же формате проведет более сложную операцию.

# Онкология # Здоровье # Дмитрий Боярович # Виктор Кохнюк # Фотофакт

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