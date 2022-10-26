Как восстанавливаются люди после инсульта и насколько это трудно? Поговорили с медиками

Мы живем в тревожное время, но можем быть абсолютно уверены: что бы ни случилось, нас поддержат здесь и сейчас. Но иногда нужно сделать самим первый шаг к собственной безопасности. У минчан, как и у жителей всей Беларуси, есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Почему мы часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к характерным симптомам? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Ведется ли какая-то работа с людьми? Как донести до них, что это, мягко говоря, не шутки?

Алексей Борисов, главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Думаю, что важную роль должны играть именно СМИ. Основной причиной, почему не проводится большей частью из пациентов, которые имеют инфаркт мозга, тромболизис, является то, что пациенты слишком поздно обращаются в стационар. И большинство пациентов, к сожалению, выпадают из этого временного окна, и наиболее эффективные методы им становятся недоступны.

Ольга Барбук, заведующий отделением реабилитации для пациентов с кардиологической патологией УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко»:

Конечно, как можно раньше пациент должен обратиться. Даже если у него не отмечаются все симптомы, а появляется колебание артериального давления, меняется самочувствие по переносимости нагрузок, изменяются ощущения, пациент чувствует выраженную слабость, появляются какие-то головокружения – это не сильно патогномоничные симптомы, но тем не менее это такие маленькие знаки, которые говорят пациенту, что нужно лишний раз обратиться к врачу, чтобы профилактировать эти необратимые изменения, которые развиваются, если пациент с нарушением мозгового кровообращения обращается поздно, к сожалению. Тогда уже наши все лечебно-реабилитационные мероприятия будут не такими активными, не смогут восстановить трудоспособность и улучшить качество жизни наших пациентов, к сожалению. Екатерина Забенько:

Елена Владимировна, вы работаете с такими пациентами. На каких стадиях они к вам попадают? Есть ли менее сложные случаи, есть ли более сложные случаи? Из каждого ли из них можно выйти?

Елена Курдесова, инструктор-методист физической реабилитации УЗ «11-я ГКБ»:

В нашу больницу поступают пациенты уже в реабилитационный период. Это, как правило, отдаленные последствия, но реабилитация проводится в острый период, начиная даже в больнице. Как только стабилизируется давление, отек мозга станет меньше, уже на 5-7 день с разрешения лечащего врача мы начинаем занятия лечебной физкультурой прямо в палате. Это все начинается с пассивных движений, с дыхательных упражнений, используется лечение положением. Это позволяет нам уменьшить контракторы, спастичность, потому что изначально у пациентов слабость мышечная наблюдается, а спустя 3-4 недели после заболевания у них появляется спастика, которая потом вызывает контракторы различные, боли в мышцах сильные. Мы начинаем как можно раньше лечение положением, а это самый эффективный метод, чтобы последствий не случилось или как-то их отдалить.