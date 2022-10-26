Прямой эфир

Что за тест «Лицо. Рука. Речь. Время»? Рассказываем, как выявить в домашних условиях инсульт

26 октября 2022 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мы живем в тревожное время, но можем быть абсолютно уверены: что бы ни случилось, нас поддержат здесь и сейчас. Но иногда нужно сделать самим первый шаг к собственной безопасности. У минчан, как и у жителей всей Беларуси, есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Почему мы часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к характерным симптомам? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.  

Екатерина Забенько, СТВ:  
Есть ли какие-то современные методы, которые позволяют, может быть, даже в домашних условиях выявить у себя на ранней стадии признаки инсульта, если, грубо говоря, человек не совсем в состоянии оценить, как он выглядит, как он говорит, если нет, например, даже какой-то помощи рядом?  

Что за тест «Лицо. Рука. Речь. Время»? Рассказываем, как выявить в домашних условиях инсульт-1

Елена Иванова, главный врач УЗ «1-я центральная районная поликлиника Центрального района Минска»:  
Есть очень простой тест, который сегодня рекомендован всеми национальными и международными протоколами. Он простой. Называется «Лицо. Рука. Речь. Время».  

Что за тест «Лицо. Рука. Речь. Время»? Рассказываем, как выявить в домашних условиях инсульт-4

Елена Иванова:  
Первый симптом – лицо. Нужно попросить пациента улыбнуться или показать зубы, тогда видна асимметрия лица. Вы видите, что один из уголков рта опущен. Второй симптом – рука. Пациента просят поднять и удерживать под углом в 90 градусов руки. При инсульте развивается слабость мышц – одна из рук опускается. Если поражается двигательная активность нижних конечностей, то могут быть нарушения в координации. Мы просим пациента произнести любую фразу, самое простое – это наше имя. Зачастую мы слышим нарушение речи, невнятность, неразборчивость речи. Это частый симптом. Если хотя бы один из этих симптомов есть, необходимо срочно вызвать скорую помощь.  

Екатерина Забенько:  
Нужно напоминать людям, что даже если вы встретили такого человека на улице, потому что, к сожалению, прохожим иногда приходится диагностировать у человека инсульт, а не подумать, что он, к примеру, пьян или находится в не совсем нормальном состоянии, как важно вовремя оказать помощь такому человеку.  

Что за тест «Лицо. Рука. Речь. Время»? Рассказываем, как выявить в домашних условиях инсульт-7

Елена Иванова:  
И последний симптом – время. Мы должны выяснить у пациента, когда (желательно точное время) начались симптомы, потому что нам очень важно оказать помощь в первые 4,5 часа.  

Почему сейчас риск заболеть инсультом выше и какие могут быть последствия? Ответили специалисты – подробности здесь.  

# Здоровье # Здоровье # Екатерина Забенько # Елена Иванова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему сейчас риск заболеть инсультом выше и какие могут быть последствия? Ответили специалисты
26 октября 2022 11:42

Почему сейчас риск заболеть инсультом выше и какие могут быть последствия? Ответили специалисты

Болезнь опасна своим течением. Почему важно вовремя сделать прививку от гриппа?
19 октября 2022 15:55

Болезнь опасна своим течением. Почему важно вовремя сделать прививку от гриппа?

Как клетками можно лечить пациента с ковидом? Новации белорусских учёных
11 октября 2022 13:16

Как клетками можно лечить пациента с ковидом? Новации белорусских учёных