Что за тест «Лицо. Рука. Речь. Время»? Рассказываем, как выявить в домашних условиях инсульт

Мы живем в тревожное время, но можем быть абсолютно уверены: что бы ни случилось, нас поддержат здесь и сейчас. Но иногда нужно сделать самим первый шаг к собственной безопасности. У минчан, как и у жителей всей Беларуси, есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Почему мы часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к характерным симптомам? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Есть ли какие-то современные методы, которые позволяют, может быть, даже в домашних условиях выявить у себя на ранней стадии признаки инсульта, если, грубо говоря, человек не совсем в состоянии оценить, как он выглядит, как он говорит, если нет, например, даже какой-то помощи рядом?