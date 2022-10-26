«Приехала девочка вся в слезах, у которой мгновенно парализовало половину тела». История школьницы с инсультом

Мы живем в тревожное время, но можем быть абсолютно уверены: что бы ни случилось, нас поддержат здесь и сейчас. Но иногда нужно сделать самим первый шаг к собственной безопасности. У минчан, как и у жителей всей Беларуси, есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Почему мы часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к характерным симптомам? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Насколько я знаю, проблема становится шире. Много случаев среди молодежи, много случаев даже среди детей. Так ли это и с чем это может быть связано?

Алексей Борисов, главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Хочу отметить, что чаще мы видим пациента с инсультом, которому от 40 до 50 лет. С чем это связано? Возможно, с тем, что чаще встречается раннее проявление атеросклероза, но это то, что касается взрослого населения. Если мы рассматриваем детей, то у них инсульт – редкое заболевание. Если брать данные по республике о заболеваемости ОНМК, то это 3,9 на 1 тысячу населения. Мировые данные составляют от 1,5 до 7,5 случаев на 100 тысяч населения. То есть большое отличие от взрослых – в 100 раз реже. Екатерина Забенько:

Знаю, что Анна Геннадьевна сталкивалась с такими ситуациями.

Кристина Невдах, врач-невролог ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»:

Был март. Приехала девочка вся в слезах, у которой мгновенно парализовало половину тела. Она не могла разговаривать, не могла конкретизировать свои жалобы. Екатерина Забенько:

Возраст?