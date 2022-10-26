«Приехала девочка вся в слезах, у которой мгновенно парализовало половину тела». История школьницы с инсультом
Мы живем в тревожное время, но можем быть абсолютно уверены: что бы ни случилось, нас поддержат здесь и сейчас. Но иногда нужно сделать самим первый шаг к собственной безопасности. У минчан, как и у жителей всей Беларуси, есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Почему мы часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к характерным симптомам? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Насколько я знаю, проблема становится шире. Много случаев среди молодежи, много случаев даже среди детей. Так ли это и с чем это может быть связано?
Алексей Борисов, главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Хочу отметить, что чаще мы видим пациента с инсультом, которому от 40 до 50 лет. С чем это связано? Возможно, с тем, что чаще встречается раннее проявление атеросклероза, но это то, что касается взрослого населения. Если мы рассматриваем детей, то у них инсульт – редкое заболевание. Если брать данные по республике о заболеваемости ОНМК, то это 3,9 на 1 тысячу населения. Мировые данные составляют от 1,5 до 7,5 случаев на 100 тысяч населения. То есть большое отличие от взрослых – в 100 раз реже.
Екатерина Забенько:
Знаю, что Анна Геннадьевна сталкивалась с такими ситуациями.
Кристина Невдах, врач-невролог ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»:
Был март. Приехала девочка вся в слезах, у которой мгновенно парализовало половину тела. Она не могла разговаривать, не могла конкретизировать свои жалобы.
Екатерина Забенько:
Возраст?
Кристина Невдах:
15 лет. Вместе с девочкой приехали, конечно же, родители. Была проведена компьютерная томография головного мозга, где выявилось острое нарушение мозгового кровообращения. Из-за того, что девушка к нам попала именно в период терапевтического окна, мы смогли ей оказать квалифицированную помощь: проведение тромболизисной терапии, последующая тромбоэкстракция. Когда ты видишь, что ребенок в 10 часов был парализован и не мог говорить, а в 13 часов этого же дня ты звонишь родителям и говоришь, что ваш ребенок здоров сейчас, что ей потребуются определенная реабилитация, определенное медицинское сопровождение, определенные анализы и клинико-лабораторный мониторинг, чтобы понять саму причину возникновения инсульта, но проблема для вас разрешилась. Наверное, самый трепет для молодого специалиста – видеть это, участвовать в этом. Ты не сам участвуешь. Это команда всех специалистов: неврологов, анестезиологов-реаниматологов, наших всевидящих ок – компьютерных диагностов. И ощущать себя маленькой частью этой команды, понимать, что сегодня ты помог пациенту... И она через 10 дней поехала на реабилитацию без неврологического дефицита, сейчас, наверное, успешно сдала экзамены и живет счастливо.
Екатерина Забенько:
Чудеса в медицине случаются. Все мы с вами это прекрасно знаем.
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