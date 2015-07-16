Хирург Дубровенской ЦРБ обвиняется в непрофессионализме, приведшем к ампутации руки у подростка

Новости Беларуси. Врачебная ошибка. Следственный комитет Витебской области закончил расследование уголовного дело по тому, как 11-летний мальчик из Дубровенского района остался без руки. Следователи заявляют, что есть все основания, для обвинения заведующего хирургическим отделением Дубровенской центральной районной больницы в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

В настоящее время окончательное обвинение медицинскому работнику предъявлено по ч. 1 ст. 162 УК Республики Беларусь «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого телесного повреждения». В ходе расследования уголовного дела отдельное внимание уделялось причинам и условиям, которые способствовали совершению преступления. В адрес управления Здравоохранения Витебского облисполкома направлено представление о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей и халатного отношения к исполнению должностных инструкций..

Напомним, это произошло в 2014 году. Мальчик обратился в поликлинику с переломом руки. Ему наложили гипс и отпустили домой на амбулаторное лечение. Когда ребенок почувствовал себя хуже, родители обратились к врачу Дубровенской больницы. Однако тот выполнил обследование пациента не полностью. При усилении отека хирург не снял гипсовую повязку и не госпитализировал мальчика. В результате на левой руке началась гангрена и ее пришлось ампутировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.