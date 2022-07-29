«Немножко появились большие проблемы». Какая ошибка стоила минскому «Динамо» места в ЛК?

Белорусские футбольные клубы – минское «Динамо» и БАТЭ – завершили свое выступление в Лиге конференций на стадии второго квалификационного раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 июля команды провели ответные матчи. К сожалению, болельщики огорчены поражениями любимых дружин.

После первого противостояния у динамовцев были неплохие шансы на выход в следующий этап. 22 июля они уступили со счетом 1:2. 28 июля минчане до последнего держали интригу в дуэли. Однако грубая ошибка нашего голкипера позволила «Хапоэлю» забить гол в конце встречи и забрать путевки в следующий раунд квалификации. Итоговые цифры по сумме двух матчей – 3:1 в пользу оппонентов.

Артем Челядинский, главный тренер ФК «Динамо-Минск»: Что сказать, у нас был план. Мы его придерживались. Была полнейшая концентрация, мы хотели создать моменты в первом тайме, особенно первые 15 минут мне очень понравились в нашем исполнении. В принципе, первый тайм мы контролировали игру. Во втором соперник перестроился, начал нас чуть больше прессинговать. У нас немножко появились большие проблемы. Но, если брать в целом, даже несмотря на это, второй тайм мы усилились заменой, у нас был момент очень хороший для реализации. На который мы рассчитывали. Но, к сожалению, не вынужденная ошибка – и команда соперника забила гол.

Ситуации у БАТЭ отличались. Клуб имел туманные перспективы на проход дальше. Дело в том, что борисовчане в первой игре были разгромлены «Коньяспором» со счетом 0:3. 28 июля все надежды БАТЭ рухнули еще в первом тайме – наши парни пропустили дважды. Итоговый счет по сумме двух встреч – 5:0 в пользу турецких футболистов.

Однако у белорусских болельщиков есть еще за кого переживать на международном поле. В третьем раунде отбора Лиги конференций выступит солигорский «Шахтер». Первая игра состоится 4 августа. Соперник – румынский «Клуж».