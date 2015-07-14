Хотите выглядеть прекрасно и при этом не потратить много денег? Помогут природные источники красоты! Какие именно? Узнаете в нашем сюжете!

Лето – период полезных ягод, овощей и фруктов. Их смело можно использовать для своего преображения. Ведь природные компоненты помогают восстановить упругость кожи, тонизировать ее и даже устранить морщины.

Начнем, пожалуй, с освежающей маски. Чтобы ее приготовить, следует смешать одну столовую ложку измельченной петрушки с одной столовой ложкой сметаны. Полученную смесь наносим на лицо на 20-25 минут. Вместо петрушки можно использовать измельченный зеленый лук, который нужно также смешать с белком.

Не получается слетать в теплые страны, а хочется приобрести шоколадный загар? Поможет маска из моркови. Мелко натрите, выжмите сок и смешайте его с пшеничной мукой. Морковь хорошо освежает кожу, разглаживает морщинки, придает теплый оттенок загара. Еще один корнеплод, который поможет выглядеть на все 100 -- ранний картофель. Это прекрасное питательное средство! Нарежьте 1-2 картофелины тонкими пластинками и просто положите на проблемные участки.

Фруктовые маски могут преобразить даже самую увядшую кожу. Летом незаменимые помощники для вашей красоты -- яблоки и груши. И вот один из рецептов. Очистите яблоко от кожуры, мелко измельчите, смешайте полученную массу с одной ложкой сметаны, и нанесите на лицо на 10минут. Ягоды содержат массу витаминов, которые активизируют клетки кожи. Поэтому чаще делайте маски из малины, смородины, ежевики, клубники...Для этого достаточно отжать сок, растереть оставшуюся массу и нанести ее на лицо.

Кстати, применять овощные, фруктовые и ягодные маски рекомендуется 3-4 раза в неделю. Но помните, что природную «косметику» нужно готовить перед процедурой, хранить ее нельзя. И не забывайте, если у вас аллергия на какой-то компонент, то добавлять его в маску не стоит. Будьте прекрасны!