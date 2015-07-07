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Центр социальной реабилитации для инвалидов и детей с ограниченными возможностями «Росток» открылся под Минском

07 июля 2015 18:34
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Новости Беларуси. Отдых для тех, кто в нём особенно нуждается. Центр социальной реабилитации для инвалидов и детей с ограниченными возможностями «Росток» 7 июля торжественно открылся под Минском в Острошицком городке.

Каждую смену здесь будут проходить оздоровление и реабилитацию 120 детей с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями психического развития, опорно-двигательного аппарата,  слуха и зрения, а также аутизмом.

Каждому ребёнку подберут курс индивидуальной реабилитации. Для детей организуют занятия по ЛФК, адаптивной физкультуре и сенсорной терапии. Также волонтёры и педагоги помогут найти ребятам увлечение по интересам: в центре работает кружок по хореографии, проводятся занятия по аквааэробике. Летом в новом центре будут отдыхать дети, а в остальное время — парни и девушки с инвалидностью в возрасте от 18 до 31 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Здоровье

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