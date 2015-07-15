5 элементов жизни. Тонкости традиционной китайской медицины

История китайской традиционной медицины насчитывает уже тысячу лет. Она уделяет большое внимание предупреждению заболеваний и ведению здорового образа жизни. А ее методы лечения, в свою очередь, довольно эффективны.

В результативности восточной медицины, в свою очередь, убедилась Маргарита. Организм ее дочери Дарьи отвергал любую пищу. Врачи то и дело разводили руками. Кто-то и вовсе говорил о сглазе. Пролетев десятки километров в поисках ответа на вопрос, женщина не пала духом. Однажды решить проблему помог случай.

Мир, по становлению древних китайцев, состоит из 5 элементов: дерева, огня, воды, земли и металла. Каждый из них несёт свою энергию: тепло, холод, влагу, сухость и ветер. Избыток и недостаток той или иной энергии приводит к заболеванию. И кстати, эти элементы соответствуют пяти системам органов. Дерево - печени. Огонь - сердцу. Земля - селезёнке. Металл - лёгким. Вода - почкам.

Испытать на себе восточное обучение можно и у нас в стране. Только лишь с маленькой поправкой: спектр услуг не так широк. Пробовать можно только рефлексотерапию. Это иглоукалывание, прижигание полынной сигарой и вакуумный метод с помощью специальных банок.

Кстати, при изучении причины заболеваний, китайских медиков не беспокоят отдельные части человеческого организма. Их больше интересует больной в целом.

По мнению китайских врачей, утро нужно начинать со стакана чистой воды, каши и чашечки травяного чая. Не рекомендуется пить кофе. Так как действие кофеина продолжается в течении нескольких часов. Затем появляется усталость.