Готовим волосы к отпуску: какие средства выбрать и стоит ли идти в салон?

Елена Крачина, топ-стилист:

Время отпусков, пребывания на солнышке. Для наших волос это будет стрессом. Как они с этим справятся, зависит от того, как мы подготовили волосы и как заботимся о них во время нашего отпуска. В каждом бренде разработана так называемая солнечная линейка, которая позволяет ухаживать за волосами в солнечный жаркий период. Сюда входят, как правило, шампунь, кондиционер и масла.

Обязательные компоненты в таких линейках – это фильтр от ультрафиолетового излучения и витамин Е. Ещё они, как правило, содержат протеины и антиоксидантные комплексы. И обязательно ищите в составе пантенол – он ухаживает не только за волосами, но и за кожей головы. А именно здоровая кожа головы – залог здоровых волос. И ещё один важный момент – волосы к отпуску нужно готовить до начала отпуска. Здесь на помощь придут салонные процедуры.

Елена Крачина:

Чтобы определить, какая нам процедура по восстановлению волос необходима, мы должны провести диагностику кожи головы и волос. Для этого мы должны посмотреть водно-жировой баланс кожи головы – наличие пятнышек либо себореи, либо это – нормальная кожа. Потому что качество волоса очень сильно, напрямую зависит от состояния кожи головы. Это многие, к сожалению, не учитывают. Потом мы должны продиагностировать волос: насколько он увлажнён, имеет ли он какую-то пористость, насколько он прочный, посмотреть – прямой он или вьющийся, окрашен, чем окрашен.

Учесть все эти факторы в домашних условиях и без специальной подготовки – довольно сложно. Поэтому, если от природы у вас проблемные волосы – не стоит тратить деньги на домашние средства. Обещанного «эффекта салонных процедур», без специальных знаний вам, вряд ли, удастся достигнуть. Наша героиня – обладательница сухих волос, ей важно увлажнить волосы изнутри – в этом поможет процедура под названием каутеризация. Елена Крачина:

Чем эта процедура хороша? Она наполнит наши волосы маслами изнутри. То есть, волос будет увлажнённый. Мы подберём специальную солнечную линейку для ухода.