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«Стопроцентный лён очищает, скрабирует кожу». Как полотенца помогают от прыщей

09 июля 2018 08:57
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Новости Беларуси. О пользе льняных изделий рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Льняные одеяния показаны тем, кто большую часть дня проводит у монитора.

Наталья Радюкевич:
Лён очень хорошо снижает воздействие электромагнитного излучения, поэтому для молодёжи это тоже стоит учесть.

Очень полезен лён некрашеный.

Для тех людей, которые страдают кожными заболеваниями, более грубый лён полезен больше. Для подростков очень хороша эта продукция, когда начинается переходный возраст, и начинаются проблемы с кожей. Многие врачи советуют пользоваться только льняными полотенцами, именно стопроцентный лён, который очищает, скрабирует кожу, улучшает её свойства.

«Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями». Свойства льняных тканей, о которых вы не знали

# Косметология # Здоровье # Наталья Радюкевич

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