«Психолог и я». Каковы отрицательные стороны амбициозности?

Марина Прохорова, психолог:

Вспомните ваши детские мечты, возможно, некоторые из них уже стали реальностью. А если нет, то что помешало их воплощению в жизнь? Ответом на данный вопрос станет отсутствие или наличие в характере такой черты, как амбициозность. Ведь именно амбиции являются двигателем к заветной цели, залогом успеха в творчестве и профессии. И пускай отношение к амбициям далеко не однозначное, нельзя отрицать их огромное влияние на жизнь каждого человека. Сегодня мы раскрываем тему амбициозности, а также рассуждаем на тему: есть ли у нее оборотная сторона?

Что представляет собой амбициозность? Каковы ее отрицательные стороны? Узнаете, посмотрев видеоматериал.