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«Психолог и я». Каковы отрицательные стороны амбициозности?

09 июля 2018 07:06
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Марина Прохорова, психолог:
Вспомните ваши детские мечты, возможно, некоторые из них уже стали реальностью. А если нет, то что помешало их воплощению в жизнь? Ответом на данный вопрос станет отсутствие или наличие в характере такой черты, как амбициозность. Ведь именно амбиции являются двигателем к заветной цели, залогом успеха в творчестве и профессии. И пускай отношение к амбициям далеко не однозначное, нельзя отрицать их огромное влияние на жизнь каждого человека. Сегодня мы раскрываем тему амбициозности, а также рассуждаем на тему: есть ли у нее оборотная сторона?

Что представляет собой амбициозность? Каковы ее отрицательные стороны? Узнаете, посмотрев видеоматериал.   

# Консультация психолога # Здоровье # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

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