«Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями». Свойства льняных тканей, о которых вы не знали

Много ли вы знаете товаров белорусского производства, которые пользуются бешеной популярностью как у наших соотечественников, так и у иностранцев? В бесспорных лидерах: бобруйский зефир, рогачёвская сгущёнка и, конечно же, лён – настоящий культурный код Беларуси.

Наталья Радюкевич, заведующая магазином:

Я думаю, что для наших белорусов это является не просто брендом, это – символ нашей страны. По потребительским свойствам лён превосходит другие ткани. Для любого человека, который заботиться о своём здоровье, использование его в постельных изделиях, либо в одежде – он просто необходим.

Из множества полезных свойств льна, в топе – бактерицидность.

Наталья Радюкевич:

Он не запечатывает поры, улучшает кровообмен. Ни одна инфекция не задержится на льне. Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями, если человек ходит во льне и спит на льне.

Дабы не проклинать мучительный зной, выходя на солнцепёк, можно составить базовый гардероб из льняных вещей. Наталья Радюкевич:

Льняная одежда в жаркий день просто незаменима. Температура тела понижается – тебе становится прохладней, ты очень хорошо себя чувствуешь. Если ты вспотел, то на тебе она моментально высохнет. Прекрасно забирает от себя влагу и точно также избавляется от неё.

Те, кто на дух не переносит глажку – ликуйте. Щеголять в слегка помятом льняном наряде совсем не зазорно. Ведь ни для кого не секрет – лён мнётся даже, когда просто висит на вешалке.