Прямой эфир

«Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями». Свойства льняных тканей, о которых вы не знали

09 июля 2018 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Много ли вы знаете товаров белорусского производства, которые пользуются бешеной популярностью как у наших соотечественников, так и у иностранцев? В бесспорных лидерах: бобруйский зефир, рогачёвская сгущёнка и, конечно же, лён – настоящий культурный код Беларуси.

«Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями». Свойства льняных тканей, о которых вы не знали-1

Наталья Радюкевич, заведующая магазином:
Я думаю, что для наших белорусов это является не просто брендом, это – символ нашей страны. По потребительским свойствам лён превосходит другие ткани. Для любого человека, который заботиться о своём здоровье, использование его в постельных изделиях, либо в одежде – он просто необходим.

«Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями». Свойства льняных тканей, о которых вы не знали-4

«Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями». Свойства льняных тканей, о которых вы не знали-6

Из множества полезных свойств льна, в топе – бактерицидность.

«Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями». Свойства льняных тканей, о которых вы не знали-9

Наталья Радюкевич:
Он не запечатывает поры, улучшает кровообмен. Ни одна инфекция не задержится на льне. Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями, если человек ходит во льне и спит на льне.

«Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями». Свойства льняных тканей, о которых вы не знали-12

«Стопроцентный лён очищает, скрабирует кожу». Как полотенца помогают от прыщей

«Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями». Свойства льняных тканей, о которых вы не знали-15

Дабы не проклинать мучительный зной, выходя на солнцепёк, можно составить базовый гардероб из льняных вещей.

Наталья Радюкевич:
Льняная одежда в жаркий день просто незаменима. Температура тела понижается – тебе становится прохладней, ты очень хорошо себя чувствуешь. Если ты вспотел, то на тебе она моментально высохнет. Прекрасно забирает от себя влагу и точно также избавляется от неё.

«Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями». Свойства льняных тканей, о которых вы не знали-18

Те, кто на дух не переносит глажку – ликуйте. Щеголять в слегка помятом льняном наряде совсем не зазорно. Ведь ни для кого не секрет – лён мнётся даже, когда просто висит на вешалке.

«Понижается заболеваемость респираторными заболеваниями». Свойства льняных тканей, о которых вы не знали-21

Наталья Радюкевич:
Даже то, что лён мнётся при носке – это совершенно не смущает многих людей. Есть, конечно, люди, которые относятся с опаской, им хочется быть наглаженными постоянно. Но, в общем-то, льняная одежда приносит только удовольствие.

# Здоровье # Здоровье # Наталья Радюкевич # Фотофакт # Верхняя одежда

Другие новости рубрики

Все новости
«Психолог и я». Каковы отрицательные стороны амбициозности?
09 июля 2018 07:06

«Психолог и я». Каковы отрицательные стороны амбициозности?

«Подзарядка». Можно ли заниматься спортом в контактных линзах?
09 июля 2018 06:40

«Подзарядка». Можно ли заниматься спортом в контактных линзах?

Как не бояться летать на самолете? Советы психолога
06 июля 2018 07:06

Как не бояться летать на самолете? Советы психолога