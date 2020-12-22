Головная боль напряжения. Почему возникает и как лечить?

У головной боли может быть тысяча причин. Она бывает вторичной по отношению к длинному перечню других состояний: например, лор-заболеваний, неврологии или приема лекарственных средств. Однако одной из самых распространенных считается так называемая головная боль напряжения.

Юлия Ерохова, врач-невролог медицинского центра «Кравира»:

При первичной головной боли даже тщательное обследование не выявляет какой-либо органической причины для появления этой боли. Наиболее распространенным вариантом является головная боль напряжения. К сожалению, ей подвержены от 50% (а по некоторым данным и 80%) населения всей нашей Земли. Головная боль напряжения может начинаться в любом возрасте, но чаще от 20 до 30 лет, в большей степени ей подвержены женщины.