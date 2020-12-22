Головная боль напряжения. Почему возникает и как лечить?
У головной боли может быть тысяча причин. Она бывает вторичной по отношению к длинному перечню других состояний: например, лор-заболеваний, неврологии или приема лекарственных средств. Однако одной из самых распространенных считается так называемая головная боль напряжения.
Юлия Ерохова, врач-невролог медицинского центра «Кравира»:
При первичной головной боли даже тщательное обследование не выявляет какой-либо органической причины для появления этой боли. Наиболее распространенным вариантом является головная боль напряжения. К сожалению, ей подвержены от 50% (а по некоторым данным и 80%) населения всей нашей Земли. Головная боль напряжения может начинаться в любом возрасте, но чаще от 20 до 30 лет, в большей степени ей подвержены женщины.
Головная боль напряжения может быть эпизодической или хронической. При первой боли наблюдаются от 30 мин до нескольких суток. Частота эпизодов может быть различной как у разных людей, так и у одного человека в разные периоды жизни.
Хроническая головная боль напряжения – один из вариантов ежедневной головной боли. В большинстве случаев присутствует постоянно, может быть легкой, но полностью не проходит. Такой вариант течения становится для человека постоянным стрессом и приводит к снижению качества жизни.
Юлия Ерохова:
Главным условием диагностики головной боли напряжения является отсутствие какого-либо другого заболевания, которое могло бы быть причиной ее появления, т. е. это диагноз исключения.
Для профилактики лечения головной боли напряжения используются различные методы: массаж шейно-воротниковой зоны, иглорефлексотерапия, занятия с психологом, аутотренинги, медитация, модификация образа жизни, исключение курения, употребления алкоголя, кофеина, соблюдение режима дня, труда и отдыха. Для купирования головной боли напряжения используются обычные комбинированные анальгетики, однако для подбора схемы лечения стоит обратиться к специалисту.
На сегодня не существует методов обследования, подтверждающих головную боль напряжения. Диагностика основывается только на вашем описании и сопутствующих симптомах. Для выявления патологии ведите дневник головной боли. Указывайте время и длительность, а также сопутствующие симптомы. Эта информация поможет вашему лечащему врачу поставить правильный диагноз.
*На правах рекламы.