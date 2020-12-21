Приостановлен плановый приём. Как теперь работают минские поликлиники?

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Комитет по здравоохранению Мингорисполкома в начале зимы принял решение приостановить плановый прием в поликлиниках. Узнали, что это значит и как теперь попасть на прием к врачу. Елена Иванова, главный врач УЗ «1-ая Центральная районная клиническая поликлиника Центрального района г. Минска»:

Это означает, что мы ограничили посещение пациентов непосредственно в поликлинике. Нашу работу мы переориентировали на работу с пациентами на дому. Приоритет отдается пациентам пожилого возраста старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями и лицам с ограниченными возможностями, с инвалидностью.

Что касается непосредственно посещения поликлиники, организован прием пациентов с симптомами респираторных инфекций, температурой. Для этого выделено специальное помещение, которое называется «красная зона». Также приостановлены мероприятия по диспансеризации и вакцинации. Елена Иванова:

Что касается неотложной помощи, она оказывается в полном объеме. Пациенты обращаются по телефону в call-центр поликлиники, указывают цель посещения поликлиники и что необходимо: необходим осмотр врача на дому либо выписка рецептов, медицинских справок, выписок из документов, либо сдача диагностических лабораторных исследований.

Далее – оператор call-центра еще раз уточняет цель посещения. В зависимости от этого регистрирует вызов. В случае, если необходимо выполнение лабораторных обследований, организована выездная бригада. Елена Иванова:

Фельдшеры-лаборанты выезжают на дом и осуществляют забор крови и мочи для диагностических обследований.