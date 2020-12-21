«Надеть её и прижать носовой держатель к лицу». Вот почему так важно носить медицинскую маску правильно

Илона Волынец, СТВ : Давайте поговорим про самый модный атрибут нашего времени – это маска. Уже у всех есть она в кармане, в сумке, правда, по-разному мы все носим маску: у кого-то она под носом где-то болтается, у кого-то на подбородке, у кого-то вообще на одном ухе. Как правильно ее все-таки носить? Хотя к этому вопросу, мне кажется, мы уже столько раз возвращались, тем не менее, остаются вопросы.

Чтобы понять, где верх и низ, достаточно определить, есть ли гибкая такая проволочка. Вот эта гибкая проволочка предназначена для того, чтобы как можно плотнее маска прилегала к лицевой поверхности.

Татьяна Д о роженкова, доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета: Медицинская маска, как правило, состоит из нескольких слоев. Такая маска может иметь одну сторону более светлую и одну сторону более темноокрашенную. Принято носить более светлой стороной к лицу, потому что она как бы фильтрующая, и темной стороной наружу.

Татьяна Дороженкова:

Конечно, мы должны взяться за тесемочки, за резиночки, надеть ее и прижать носовой держатель к лицу. Тем, кто носит очки, конечно, вначале следует надеть маску, а потом надеть очки – тогда меньше будут запотевать стекла. Но и, конечно, маску не надо носить на подбородке, не надо освобождать нос. Дело в том, что маска предназначена для защиты органов дыхания, значит она должна закрывать практически все лицо, оставляя свободными глаза. Когда мы надеваем маску, желательно не дотрагиваться до внутренней или внешней стороны маски. Когда снимаем маску, тоже желательно брать ее за ушные держатели и аккуратно снимать.

Я еще хотела бы напомнить, что перед надеванием маски мы должны вымыть руки. Руки можно мыть, пожалуйста, водой с мылом, если есть возможность, если нет возможности, тогда какие-нибудь дезинфицирующие, антисептические средства. А потом, после того, как руки подсохнут, надевать маску. И если мы носим маску долго – 2-3 часа, она становится влажной, неэффективной и смысла в такой маске уже нет. Ее, конечно, необходимо уже выбросить. Для этого надо с собой иметь полиэтиленовый пакет, куда маску следует положить, пакетик завязать и выбросить в урну, но не разбрасывать по улице, как это мы наблюдаем в последнее время.