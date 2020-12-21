Как сохранить здоровую кожу зимой? Три эффективные маски для лица из доступных продуктов
Зимой кожа лица особенно нуждается в уходе. Холод и ветер, сухость воздуха в отапливаемых помещениях и постоянные перепады температур – главные враги здоровья кожи лица. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
Как скорректировать домашний уход и помочь коже пережить холода? Бьюти-советы от нашего эксперта.
Елена Куткович, косметолог:
В зимнее время при перепадах температур, ношении маски и порой при болезнях и употреблении различных лекарственных препаратов наша кожа теряет свои защитные свойства. Мы рассмотрим несколько видов масок для чувствительной, сухой и жирной кожи.
Для сухой кожи нам понадобится половинка зрелого мягкого авокадо, который мы освобождаем от косточки, и берем незначительное количество мякоти.
Авокадо имеет идеальный состав жирных кислот, витаминов и минералов и обогатит вашу кожу всем необходимым.
Следующая маска подойдет для жирной кожи. Делать мы ее будем из очень простого, но полезного продукта – из дрожжей.
В дрожжах содержатся живые культуры. Это очень усиливает иммунитет кожи. Мы берем небольшое количество дрожжей и растворяем в теплой воде до консистенции сметаны, после чего полученную массу наносим на лицо.
Для чувствительной кожи отлично использовать продукты с пробиотиками. Ими можно обогатить ложку сметаны или сливок.
Пробиотики отлично поддержат иммунитет кожи в такие сложные зимние времена.
При регулярном уходе за своей кожей мы сохраним молодость и здоровье на долгое время, независимо от погодных условий.