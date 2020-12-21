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Как сохранить здоровую кожу зимой? Три эффективные маски для лица из доступных продуктов

21 декабря 2020 11:39
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Зимой кожа лица особенно нуждается в уходе. Холод и ветер, сухость воздуха в отапливаемых помещениях и постоянные перепады температур – главные враги здоровья кожи лица. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Как скорректировать домашний уход и помочь коже пережить холода? Бьюти-советы от нашего эксперта.

Как сохранить здоровую кожу зимой? Три эффективные маски для лица из доступных продуктов-1

Елена Куткович, косметолог:
В зимнее время при перепадах температур, ношении маски и порой при болезнях и употреблении различных лекарственных препаратов наша кожа теряет свои защитные свойства. Мы рассмотрим несколько видов масок для чувствительной, сухой и жирной кожи.

Для сухой кожи нам понадобится половинка зрелого мягкого авокадо, который мы освобождаем от косточки, и берем незначительное количество мякоти.

Как сохранить здоровую кожу зимой? Три эффективные маски для лица из доступных продуктов-4

Как сохранить здоровую кожу зимой? Три эффективные маски для лица из доступных продуктов-6

Авокадо имеет идеальный состав жирных кислот, витаминов и минералов и обогатит вашу кожу всем необходимым.

Следующая маска подойдет для жирной кожи. Делать мы ее будем из очень простого, но полезного продукта – из дрожжей.

Как сохранить здоровую кожу зимой? Три эффективные маски для лица из доступных продуктов-9

В дрожжах содержатся живые культуры. Это очень усиливает иммунитет кожи. Мы берем небольшое количество дрожжей и растворяем в теплой воде до консистенции сметаны, после чего полученную массу наносим на лицо.

Как сохранить здоровую кожу зимой? Три эффективные маски для лица из доступных продуктов-12

Как сохранить здоровую кожу зимой? Три эффективные маски для лица из доступных продуктов-14

Для чувствительной кожи отлично использовать продукты с пробиотиками. Ими можно обогатить ложку сметаны или сливок.

Как сохранить здоровую кожу зимой? Три эффективные маски для лица из доступных продуктов-17

Пробиотики отлично поддержат иммунитет кожи в такие сложные зимние времена.

Как сохранить здоровую кожу зимой? Три эффективные маски для лица из доступных продуктов-20

При регулярном уходе за своей кожей мы сохраним молодость и здоровье на долгое время, независимо от погодных условий.

# Здоровье # Здоровье # Юлия Самусенко # Елена Куткович # Фотофакт

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