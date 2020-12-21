Как сохранить здоровую кожу зимой? Три эффективные маски для лица из доступных продуктов

Как скорректировать домашний уход и помочь коже пережить холода? Бьюти-советы от нашего эксперта.

Зимой кожа лица особенно нуждается в уходе. Холод и ветер, сухость воздуха в отапливаемых помещениях и постоянные перепады температур – главные враги здоровья кожи лица. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус» .

Елена Куткович, косметолог:

В зимнее время при перепадах температур, ношении маски и порой при болезнях и употреблении различных лекарственных препаратов наша кожа теряет свои защитные свойства. Мы рассмотрим несколько видов масок для чувствительной, сухой и жирной кожи.

Для сухой кожи нам понадобится половинка зрелого мягкого авокадо, который мы освобождаем от косточки, и берем незначительное количество мякоти.