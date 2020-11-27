«Это может быть дефицит общения с родителями, друзьями, низкая самооценка». Как избавиться от игровой зависимости

Сегодня в среднем мы проводим до шести часов в день за любимыми гаджетами. Что касается компьютерных игр, на них нередко подсаживаются не только дети, но и взрослые. Давайте разберемся, что вообще называется зависимостью. Мария Буйко, психолог:

Зависимость – это одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в склонности к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема каких-то веществ или фиксацией внимания на определенных предметах или видах деятельности. Зависимость сопровождается развитием сильных интенсивных эмоций, это чрезмерная привязанность к чему-либо или кому-либо.

Причин компьютерной зависимости может быть много. Они могут начинаться с самого детства. Например, если ребенок часто наблюдал за своими родителями, которые подолгу проводят время в гаджетах. Мария Буйко:

Происходит «научение». Ребенок в подростковом возрасте может также повторять за своими родителями, сидя все время за компьютером. Это может быть дефицит общения с родителями, друзьями, низкая самооценка. Таким образом люди могут поднимать ее, но в виртуальном мире.

Игровая зависимость возникает не сразу, в ее развитии есть несколько стадий, каждая из которых характеризуется определенными признаками и изменениями в поведении зависимого. Мария Буйко:

Первая стадия – это увлеченность, следующая – начинающая зависимость, потом – конкретная зависимость и клиническая зависимость, когда уже человек проводит за компьютером от 16 до 18 часов в сутки. Если мы замечаем за человеком, что он раздражителен, нервозен, что он постоянно проводит время за компьютером, кушает вместе с ним, пренебрегает своей личной гигиеной, не может спланировать свое время, если при малейшей просьбе отвлечься от компьютера – это сразу негативные эмоции, то можно говорить о том, что, возможно, это зависимость сейчас развивается.

Последствия у компьютерной зависимости достаточно печальные. Если человек проводит много часов в виртуальном мире, это существенно влияет на его здоровье и состояние организма в целом. Кроме того, он становится замкнутым в себе и ему сложнее наладить контакт с окружающими. Мария Буйко:

Профилактикой является развитие социальных контактов, знакомство с людьми в реальной жизни, но не всегда человек умеет это делать. Поэтому целесообразно обращаться к психологу, психотерапевту или психиатру – в зависимости от той стадии, на которой находится человек сейчас, потому что иногда требуется медикаментозная поддержка.