Глава комздрава Мингорисполкома Игорь Юркевич о больничных, зарплате минского врача, проблемах столичной медицины и новых медучреждениях

Середина зимы — самое время позаботиться о своем здоровье. Страшное словосочетание «эпидемия гриппа» этой зимой ни разу не появилось в заголовках новостей. Но отвертеться от вспышки сезонных заболеваний городу удается очень редко. Как себя обезопасить и чем сегодня живет столичная медицина, узнаем у Игоря Юркевича, председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Грипп пока по городу серьёзно не прошелся, но это, скорее всего, случится. Чего и когда ждать минчанам в этом году?

Игорь Юркевич:

На сегодня (интервью показано 17 января в эфире СТВ - ред.) – это единичные случаи заболевания гриппом, выявленные лабораторной службой. За прошлую неделю зарегистрировано 21 000 случаев заболевания вирусными инфекциями. Это традиционная цифра, т.е. эпидемического подъёма пока нет. Я думаю, это заслуга активной вакцинации и традиционного смещения эпидемии на февраль.

Каждую зиму есть неделя или две риска подъёма заболеваемости. Как вы прогнозируете такое время?

Игорь Юркевич:

Прогнозы - вещь неблагодарная. Если говорить об установившейся погоде, то когда на улице сыро, больше простудных заболеваний, вирусных инфекций. Для вируса гриппа характерны симптомы «высокая температура», «слабость».

На моей памяти, такие вспышки были даже в марте.

Игорь Юркевич:

Да. Всё зависит от того, с какой скоростью распространяется вирус в соседних странах и как быстро он приходит к нам.

Учёные выявили несколько разновидностей вируса гриппа. Более того, он мутирует каждый сезон. Будет ли что-то подобное в этом году?

Игорь Юркевич:

Мы не говорим, что произойдет скачкообразное изменение вируса. Мы ожидаем традиционную циркуляцию. Глобальное распространение гриппа, пандемию, в этом году в мире не прогнозируют.

Есть огромное количество способов профилактики. Некоторые принимают витамины, прибегают к народным средствам, например, используют чеснок. Что нашим гражданам посоветуете Вы?

Игорь Юркевич:

Я сторонник вакцинации, как бы ни дискутировали в обществе.

Сейчас уже поздно делать прививку?

Игорь Юркевич:

Не поздно. Иммунитет нарабатывается за две недели. Поэтому, пока нет эпидемии, можно проводить вакцинацию. Хотя мы рекомендуем её завершить до декабря. Тем не менее, сделать прививку можно даже сейчас. Если говорить о мерах профилактики, то они бывают специфическими и неспецифическими. О специфических мерах я упоминал выше - это вакцинация. А неспецифические – это закаливание, применение иммуномодуляторов, стимуляторов, но они не дают стопроцентной гарантии от возникновения вирусного заболевания. Но вместе с тем, конечно же, здоровый образ жизни, правильное питание, закаливание. Я не знаю, насколько эффективен чеснок. Народное поверье, что фитонциды могут помочь предотвратить заболевание, уменьшить его симптомы, является спорным.

Где в ближайшие годы могут появиться новые учреждения здравоохранения? Хватает ли городу поликлиник?

Игорь Юркевич:

Усилия городского здравоохранения сконцентрированы на спальных районах. Самые большие проблемы, связанные с доступом медицинской помощи, имеют Московский, Фрунзенский район. В Московском районе в ноябре мы открыли новую «взрослую» 39-ю городскую клиническую поликлинику с детским отделением. В этом же районе строится детская поликлиника, большую часть работы над которой мы рассчитываем завершить в 2015 году и в начале 2016-го открыть.

Также стоит вопрос о строительстве новой поликлиники вместо 15-й городской поликлиники. Ещё две поликлиники строится в микрорайоне Каменная горка. Это детская поликлиника, одна из крупнейших в республике. Уже возведён каркас здания, идут отделочные работы. В 2015 году она будет открыта.

В этом же районе идёт строительство новой «взрослой» поликлиники, открытие которой позволит разгрузить 26-ю городскую поликлинику.

Сейчас начинается проектирование поликлиник в микрорайоне Восток.

Мы отрабатываем вопрос о строительстве амбулаторий. Амбулатория, как промежуточное учреждение до открытия поликлиники, безусловно, снимает напряженность у населения. Мы планируем провести проектирование строительства амбулаторий в микрорайоне Магистр, в Советском районе для обслуживания населения Зелёного луга и для разгрузки поликлиник 34 и 13. Также рассматриваем вопрос проектирования строительства амбулаторий в микрорайоне Лебяжий.

Проводится масштабная реконструкция стационаров. Идёт строительство нового корпуса 4-й клинической больницы и нового корпуса детской инфекционной больницы, масштабная реконструкция городского онкологического диспансера.

Ко Дню Независимости мы рассчитываем открыть новый клинический роддом на территории 5-й клинической больницы.

Как Вы видите, достаточно большое количество объектов здравоохранения строится для населения города.

Планы глобальные. Возникает вопрос: справляется ли с задачей производства кадров медицинский университет? Есть в принципе проблема нехватки врачей в столице?

Игорь Юркевич:

Дефицит медицинских работников в столице присутствует. Нам нужно около девятисот врачей. Ежегодно большая часть специалистов-выпускников Белорусского государственного медицинского университета проходит распределение именно в столице. В этом году дипломы получили пятьсот шестьдесят студентов. Было введено в строй два общежития, что стало подспорьем для закрепления молодых специалистов в Минске. В прошедшем 2014-м году мы проводили целевой набор в медицинские колледжи.

В прошедшем 2014 году медицинских работников в столице стало больше на двести человек. Мы работаем над тем, чтобы снизить недостаток сотрудников здравоохранения.

Должна решаться проблема рационального использования ресурсов, а не только дефицита кадров. Необходимо оптимизировать должностные инструкции медицинского персонала, уменьшить ненужную бумажную работу (или «оптимизировать работу с документами»), развить информатизацию. Человек может сделать гораздо больше, если его рабочее место и время спланировано тщательно.

Не могу не задать вопрос касательно зарплаты врачей. Широко распространено мнение о том, что зарплаты бюджетников, в том числе в сфере медицины, очень низкие. Какова ситуация по этому вопросу?

Игорь Юркевич:

Средняя заработная плата врачей за 2014 год составила семь миллионов триста тысяч белорусских рублей. У младшего медицинского персонала – пять миллионов двести тысяч. Это при уровне совместительства, коэффициент которого около 1,3. То есть на одну ставку практически ни один специалист не работает. Помимо этого в Минске осуществляются доплаты определённой категории медицинских работников из местного бюджета. Также по Декрету Президента производятся контрактные выплаты. За прошлый год порядка 92 миллиардов белорусских рублей из местного бюджета пошло на доплату установленную сессией горсовета и порядка 124 миллиардов в рамках Декрета Президента по контракту. И на этот год мы ещё увеличили уровень оплаты по контрактному фонду. Практически все медики будут иметь надбавки по контракту порядка 40-50 %. Безусловно, дифференциация в оплате труда останется в зависимости от нагрузки на специалиста.

Выходит, что зарплата уже не отпугивающий фактор, как когда-то?

Игорь Юркевич:

Денег всегда будет в чём-то не хватать. Человек будет хотеть, чтобы уровень оплаты труда рос постоянно.

Но мы говорим о социальном пакете. Здесь важно поднимать вопрос о строительстве жилья. Мы это делаем. Мы также работаем над модернизацией существующих учреждений и строительством новых. Это тоже способ привлечения людей, ведь гораздо приятнее и эффективнее работать на новом оборудовании в новом здании. Таковы способы привлечения новых людей в столичное здравоохранение.

На экспорте медицинских услуг город в прошлом году заработал 10 миллионов долларов. Будет ли дальше развиваться эта статья доходов, и какие услуги могут появиться в перспективе?

Игорь Юркевич:

Рынок в этой нише медицинских услуг уже сформирован. Основные направления, которые привлекают граждан соседних государств, это трансплантология, офтальмология, ортопедия. Популярно также эндопротезирование суставов, если брать ортопедию. Мы говорим об увеличении потока так называемых медицинских туристов. Это значит, что нужно работать над привлекательностью, над качеством и над расширением спектра оказываемых услуг. Думаю, что доверие к бюджетным медицинским учреждениям у гражданин выше. На этот вопрос можно подискутировать. Практически единичные коммерческие медицинские центры оказывают стационарную помощь. В основном они оказывают амбулаторную, консультативную помощь, а ответственность за человека, за его жизнь в стационаре гораздо выше. Поэтому мы также развиваем сеть унитарных предприятий.

Очень востребована стоматология. Востребованы консультации специалистов по различным проблемам неврологии, офтальмологии, ортопедии. Об этом уже было сказано. Я думаю, что этот рынок будет развиваться и дальше в 2015 году.

Хотелось бы чётко понимать саму систему. Правда ли, что белорусам делают все сложнейшие операции, за которые иностранцы платят большие деньги, бесплатно? Каков порядок очереди в таком случае?

Игорь Юркевич:

Очерёдность по основным видам услуг, т.е. на плановое вмешательство, составляет не более года. Если говорить про ортопедию, на протезирование коленных суставов очередь несколько выше. Гражданам Республики Беларусь операции выполняются по клиническим показаниям и не менее качественно. Если вопрос о желании сделать операцию сегодня, вне очереди, и скажем так по своему настоянию, то после консультации специалистов он может оплатить медицинскую помощь в том учреждении, которое он выберет сам. На мой взгляд, самое главное, чтобы у человека был выбор. Есть возможность оказания услуг в плановом порядке, порядке очередности и есть возможность вне очереди по рекомендациям специалистов.

Некоторые поликлиники в последнее время расширяют перечень платных услуг. Например, 2-ая городская стоматологическая поликлиника. Чем было вызвано решение дать возможность работать таким образом?

Игорь Юркевич:

2-я городская стоматологическая поликлиника реорганизована в унитарное предприятие, но вместе с тем она сохранила неотложную помощь жителям района. Стоматология - один из таких видов услуг, которые люди готовы оплачивать. Не секрет, что большая часть коммерческой структуры области здравоохранения в Минске - это стоматологические услуги. Стоматологических кабинетов достаточно много в частном секторе. Понимая, что данные услуги востребованы у населения, в Ленинском районе мы реорганизовали в унитарные предприятия 14-ю городскую стоматологическую поликлинику и 10-ю городскую поликлинику, практически безболезненно сохранив оказание бюджетной помощи. Это позволяет несколько уменьшить нагрузку на учреждения, и заставляет персонал перестраиваться на другие рельсы, работать уже немножко по-другому.

Многим жителям столицы уже знакома медицинская справочная служба 131, которая на днях закончила работать в тестовом режиме и теперь готова ответить на все волнующие вопросы. Расскажите, откуда взялась идея организовать такую справку, может быть, это какой-то международный опыт?

Игорь Юркевич:

Система колл-центров есть и в соседних странах, и в РБ. Это ответ на желание помочь жителям столицы республики сориентироваться в достаточно большом количестве медицинских учреждений. Зачастую человеку нужен просто совет, какая-то услуга сегодня или завтра. И данная служба позволяет человеку выбрать учреждение, где он может получить платную медицинскую помощь. Также она будет содействовать записи на бюджетной основе, т.е. подсказывать, какой специалист в какое время может оказать медицинские услуги. Здесь уже проводятся консультации, прямые телефонные линии с различными специалистами. Она будет использоваться как посредник между системой здравоохранения и пациентами, жителями столицы, чтобы максимально комфортно в короткие сроки каждый человек мог решить свою проблему.

(вопрос от зрителя) В поликлиниках постоянно большие очереди. Когда это закончится, когда я смогу попасть к врачу и получить консультацию?

Игорь Юркевич:

Очереди - все-таки в спальных районах. Один из ответов - это строительство новых учреждений, уменьшение нагрузки. Но существуют учреждения, на которые прирост новых микрорайонов значительно увеличивает нагрузку.

Вторая проблема - это недостаточное количество кадров. Третья, это оптимизация нагрузки. Оптимизация нагрузки сведет к минимуму ненужные посещения поликлиники. Посещения скорее будут профилактическими, меньше будет пациентов, обращающихся именно за медицинской помощью.

Вместе с тем, это информатизация учреждения. Клиент должен иметь свою электронную историю болезни, электронную медицинскую карту, в которую внесены все его обращения. Это тоже уменьшит нагрузку на врачей.

Важно уменьшение нагрузки вне стен. Большую долю по ряду районов занимают именно визиты на дом. Зачастую, нашим пациентам гораздо удобнее позвонить и вызвать врача на дом, чем идти в лечебное учреждение, сидеть в очереди. Вместе с тем, это точно также сказывается на пациенте, который сидит в этой же очереди и ждёт своё время.

Три направления, о которых я говорил, это развитие сети учреждений, это оптимизация нагрузки и минимизация ненужного количества посещений. Самый правильный девиз: минимум посещений, максимум медицинской помощи. Желательно, чтобы не наоборот.

В этом году это задачи системы здравоохранения. Мы хотим, чтобы пациент решил максимум своих проблем, однократно придя в учреждение. К сожалению, ряд учреждений пока вызывает проблемы и мы с этим боремся.

В этом году мы планируем установить также порядка 80 терминалов электронной очереди. Практически в каждом амбулаторном учреждении мы выделили проблемную зону. Их несколько – это чаще всего регистратура, лаборатория, процедурный кабинет. Практически все лаборатории будут оснащены этим устройством, и это позволит нам уменьшить количество конфликтов и упорядочить очередь при наличии таковой. Данное решение принято и есть возможность записаться по интернету практически по все учреждения города. Это позволяет человеку придти уже к конкретному времени, не ждать.

(вопрос от зрителя) Можно ли получить больничный лист, если есть все признаки простуды, а температуры нет?

Игорь Юркевич:

В каждом случае решает лечащий врач, но отсутствие высокой температуры и недомогания – это не показания для выдачи удостоверения нетрудоспособности. Если человек действительно нетрудоспособен, это видно при осмотре специалистом. Есть объективные критерии состояние здоровья человека. Больничный лист – это не справка о том, что сегодня можно не идти на работу. Она предусматривает опасность, если мы говорим о том же гриппе, для окружающих. В период эпидемии, безусловно, выдача справок облегчается. Мы понимаем, зачем составлять человеку лишние проблемы, но вместе с тем, если человек обращается, мы смотрим наличие показаний, как со стороны дыхательной системы, так и показаний со стороны сердечнососудистой системы, не только температуры. Все это оценивается в комплексе.