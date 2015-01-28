Центр позитронно-эмиссионной томографии откроется в Минске осенью

Новости Беларуси. Еще одно поручение Президента — строительство уникального Центра позитронно-эмиссионной томографии. Именно здесь белорусские медики будут осваивать новые эффективные методы борьбы против рака. Сейчас реализация этого важного для государства проекта выходит на финишную прямую.

Откроет двери клиника, как ожидается, осенью этого года. Она будет действовать на базе Республиканского научно-практического центра онкологии и, благодаря современному оборудованию, позволит врачам быстрее диагностировать заболевание и улучшит результаты лечения. Новая клиника станет уникальной для Беларуси, а на всем постсоветском пространстве таких единицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Суконко, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:

Мы сегодня выявляем 43 тысячи новых больных раком в год. Но умирает у нас минус 12%. Когда-то умирало 18 - 20 тысяч. То есть количество больных увеличивается, а смертность снижается ежегодно. И за 10 лет у нас снизилась на 12%. Это лучший показатель в странах СНГ.

Белорусская медицина сегодня оказывает весь спектр современной онкологической помощи. Всего за многолетнюю практику нашим медикам удалось спасти сотни тысяч больных раком. Смертность снизилась на 12 процентов.

Кроме того, качественное медицинское обслуживание и эффективные методы лечения сегодня все чаще привлекают пациентов из-за рубежа. За прошлый год экспорт медицинский услуг составил более 7 миллионов долларов. Немало внимания в нашей стране оказывается и профилактике онкозаболеваний.

Павел Моисеев, заведующий организации противораковой борьбы ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:

Самый главный компонент противораковых профилактических мероприятий сегодня по всем мировым оценкам - это антитабачные кампании. 1 доллар, вложенный в антитабачную кампанию, на выходе приносит 40 долларов. То есть экономия на лечении, обследовании. То, чего не хватает сегодня, так это комплексного характера. Наверное, должна быть национальная программа борьбы с раком. Видимо пришло время и в нашей стране такую программу проводить, где должна быть и профилактика, и ранняя диагностика.