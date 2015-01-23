Юрию Островскому вручили диплом академика — первый кардиохирург в Беларуси, который провел операцию на открытом сердце

Новости Беларуси. Его называют кардиохирургом номер один в Беларуси. Он первым в Беларуси провёл операцию на открытом сердце, теперь на его счету их более 4 тысяч. Среди тех, кто 23 января получил диплом из рук президента и Юрий Островский. Именно под его руководством белорусские кардиохирурги впервые провели операцию на остановленном сердце.

Очередная операция по пересадке сердца — на операционном столе 34-летний гражданин Азербайджана. Сейчас ему буквально дарят вторую жизнь. Жизнь, которую он проживет за двоих. Редкие кадры. Более 20 лет белорусская медицина готовилась к этой уникальной операции. И вот уже 6 лет Островский с командой ее успешно выполняет.

Юрий Островский, академик Национальной академии наук Беларуси, заведующий лаборатории хирургии сердца Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Уже 160 трансплантаций выполнено. Сейчас по количеству трансплантаций на 1 миллион населения, это такой усредненный параметр, Беларусь прочно занимает 9 место в мире.

Девятые в мире благодаря первому в Беларуси. Он рос в семье врачей. Правда, не кардиохирургов. И со школьной скамьи точно следовал своему сердцу. Сейчас, уже за его взрослыми и широкими плечами, 4 десятка лет практической работы и не одна сотня спасенных жизней.

Юрий Островский:

Приходилось работать на таком оборудовании допотопном и с такими расходными материалами, которые сейчас вспоминаешь просто как такой дурной сон.

Дипломы, грамоты и благодарности. Кабинет Юрия Островского как музей с общим названием «спасибо!». Рядом с портретом, написанным уже бывшим пациентом, хрустальная рука с сердцем и глобус. Напротив — икона и Библия.

Юрий Островский:

Трансплантация органа — грубое сравнения, как заменить старый мотор в автомобиле.

Новую жизнь пенсионеру из Бреста привезли на вертолете из Пинска в канун Нового Года. Евгений Николаевич благодарен хирургу Островскому. Без слез никак. Правда, этот сюжет он, должно быть, смотрит уже дома.

За золотые руки, опыт и профессионализм благодарят и ценят Юрия Островского и коллеги.

Его день начинается с зарядки, потом осмотр пациентов, операционные, конференции. Раньше 7 вечера трудовые будни у кардиохирурга не заканчиваются. И все для того, чтобы бы дать пациенту шанс на вторую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.