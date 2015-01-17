Зимние забавы около школы №218 в Минске каждый раз заканчиваются больничной койкой — всему виной спортивный уголок школы

Знаете, чем отличается ребенок от взрослого? Ребенок, спускаясь с горки на ногах, думает: как бы не упасть, а взрослый думает: как бы не убиться.

Жизнь полна переживаний. Самое наше любимое — переживание зимы. Родители реалисты пришли в легкое напряжение и переживают за детские простуды, ушибы, переломы. Родители же оптимисты вместе со своими детьми искренне радуются началу «санно-лыжного» сезона. Компьютеры, телефоны, планшеты – все это отходит на второй план в солнечный морозный день, когда с антресолей достаются санки, лыжи, коньки! Быстрей на лед, быстрее на горку! Например, ту, которая находится возле обычной минской школы №218.

Ольга Тихонова:

Одна из любимых детских игр — это катание на санках с горки, здесь вот две школы, но существует одна горка, которая много лет существует и в выходные дни сюда приходит около 100 человек с родителями. Существует такая опасность, что дети получают ушибы, эти три сооружения могут нанести детям травмы.

Речь идет о спортивном уголке, который расположился у подножия горки. Не проходит и дня, чтобы детские игры не приводили к горьким слезами, причем рыдали дети не только от легких ушибов и синяков. Были случаи, когда все заканчивалось визитом к стоматологу, травматологу и больничной койкой. А все потому, что металлические стойки расположены аккурат на пути спуска детей.

Известно, что дети любят преувеличивать, но, к сожалению, не в этом случае. Ольга полностью подтверждает их слова.

Ольга Тихонова:

Наносились ушибы очень сильные детям, некоторые въезжали в железные сооружения. Мальчик на одной ноге ускакал домой, кто-то зубы выбил.

Катание на санках с горки – это, как ни крути, развлечение экстремальное. Ежегодно на территории республики около 1000 детей получают травмы, иногда очень тяжелые, спускаясь на скорости именно с гор. В нашем случае экстремален не только съезд по склону, но и езда на равнине, где, напомним, расположены металлические сооружения, готовые встретить головы, ноги, руки, зубы. Если дети просто не понимают, что они делают, то взрослые совершают по-настоящему глупые поступки.

Ольга Тихонова:

И вот я обращалась к директору школы, предлагала перенести эти сооружения на метров 20, обращалась к руководству исполкома Московского района, они сказали, что горка не предусмотрена, но эта горка существует, и существует опасность для здоровья детей.

Вот так! Районные чиновники решили, что раз горка не предусмотрена, значит, ее нет! И получается, что дети вопреки всем законам физики непонятным образом на санках передвигаются по равнине. Может, в Московском районе таинственная гравитация? Может быть, именно поэтому все жалобы и обращения Ольги повисли в воздухе? Нет, ей отвечали! Но отказами! Мол, в проекте школы четко прописано, где именно должен стоять спортивный уголок. Если уголок перенести, то это будет противоречить нормам безопасности! Поэтому все останется на своих местах! Кстати, спешим успокоить возмущенных зрителей, ведь у любой, даже железной палки, два конца.

Елена Мойсейчик, юрист:

В такой ситуации стихийно образованное место для катания нельзя рассматривать как стационарную горку, соответственно, данную горку никто не заливал. Она образовалась стихийно. Если родители школы жалуются на то, что дети имеют какие-то повреждения при катании и просят убрать директора какие-то металлические конструкции, об которые они бьются, дело в том, что это не решение проблемы, потому что эти конкретные металлические конструкции на стадионе предусмотрены проектом, а горки как таковой нет. Максимум, что могут требовать родители (в данной ситуации это будет правильно) — предпринять какие-то мероприятия, например, по засыпке этой горки, возможно, поставить какие-то предупреждающие знаки, заборчики, которые бы говорили о том, что это место не для катания.

Нет, но ведь реально, нельзя всегда идти на поводу детей. Где гарантия, что завтра им не захочется облюбовать другой склон, к которому, например, будет перенесен злополучный спортивный уголок? А потом им захочется залить льдом ступеньки школы и кататься с них. И почему всегда виновата школа? А где, собственно, родители? Ведь дети катаются не во время уроков, а после них! Почему дети катаются с небезопасной горы без присмотра? Или учитель должен присматривать за ними до отбоя? Если бы родители вовремя присмотрели за детьми, надрали уши самым отчаянным, то и зубы были бы цели, и кости. Надо полагать, что пару ведер с песком эту проблему решат за три минуты, причем не обязательно, что эти ведра должны принести школьный дворник или трудовик с физруком. Может, и у родителей заработают не только языки, но и руки.

Согласитесь, человек становится взрослым, когда начинает говорить! Но вот умным он становится, когда вовремя замолкает. Ведь молча лучше работается.