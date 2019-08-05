Где купить арбуз и какие документы можно потребовать. Советует врач-гигиенист

Арбузы едят все и дыни тоже, даже те, кто откладывает дегустацию на август, уже может приступать к покупке лакомств с легким сердцем. Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» – Анна Новикова.

В каких местах лучше покупать арбузы и дыни? Анна Новикова, врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Покупать бахчевые следует в санкционированных местах торговли – это магазины, рынки, торговые места, специально оборудованные для продажи бахчевых. Конечно, под запретом реализация бахчевых у случайных продавцов, реализующих продукцию с земли, возле автодорог. Такая продукция является негарантированной.

Торговое место должно быть оборудовано навесом, дабы защитить бахчевые от попадания прямых солнечных лучей. Должно быть такое оборудование, как стеллажи, столы, подтоварники, чтобы продукция не хранилась на земле. Конечно, оборудование любой тары, инвентаря должно содержаться в чистоте и быть исправным.