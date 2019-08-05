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Где купить арбуз и какие документы можно потребовать. Советует врач-гигиенист

05 августа 2019 11:31
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Арбузы едят все и дыни тоже, даже те, кто откладывает дегустацию на август, уже может приступать к покупке лакомств с легким сердцем.

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» – Анна Новикова.

Где купить арбуз и какие документы можно потребовать. Советует врач-гигиенист-1

В каких местах лучше покупать арбузы и дыни?

Анна Новикова, врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Покупать бахчевые следует в санкционированных местах торговли – это магазины, рынки, торговые места, специально оборудованные для продажи бахчевых. Конечно, под запретом реализация бахчевых у случайных продавцов, реализующих продукцию с земли, возле автодорог. Такая продукция является негарантированной.

Где купить арбуз и какие документы можно потребовать. Советует врач-гигиенист-4

Торговое место должно быть оборудовано навесом, дабы защитить бахчевые от попадания прямых солнечных лучей. Должно быть такое оборудование, как стеллажи, столы, подтоварники, чтобы продукция не хранилась на земле. Конечно, оборудование любой тары, инвентаря должно содержаться в чистоте и быть исправным.

Где купить арбуз и какие документы можно потребовать. Советует врач-гигиенист-7

Какие документы может потребовать покупатель у продавца бахчевых культур?

Анна Новикова:
Следует поинтересоваться документами, подтверждающими качество и безопасность продукции, такие, к примеру, как декларация о соответствии.

Там указан какой-то срок реализации товара?

Анна Новикова:
Срок годности устанавливается производителем, чаще всего он прописывается на маркировке, в документах лишь лабораторное заключение о соответствии требованиям.

Где купить арбуз и какие документы можно потребовать. Советует врач-гигиенист-10

Сколько можно съесть арбуза и дыни без вреда для здоровья?

Как правильно мыть арбуз?

# Здоровое питание # Здоровье # Анна Новикова # Фотофакт

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