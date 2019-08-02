Бесплатно проконсультироваться у врачей можно в Минске в августе. А ещё сделать УЗИ и получить сертификат на обследование

Марафон женского здоровья – самый масштабный медицинский проект для дам стартует в Минске 3 августа.

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома – Ирина Иконостасова.

Ирина Иконостасова, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В марафоне мы затронем вопросы для всех возрастов женщин. В марафоне примут участие медики, диетологи, благотворительные общественные организации, психологи. Будет очень много разных активностей, как сейчас говорят.

Марафон будет проходить как в медицинских учреждениях, на базе роддомов Минска, так и по субботам в августе в крупных торговых центрах будет много интересных мероприятий.

Какая целевая аудитория? На чём сделают акцент?

Ирина Иконостасова:

Акцент делался на репродуктивный возраст и всё, что связано с ним. Охрана материнства и детства, столица заинтересована, чтобы были крепкие здоровые семьи, чтобы в семьях рождались здоровые дети. Сегодня продолжительность жизни сдвинулась у женщин до 80 лет, в среднем. Репродуктивный возраст тоже сдвинулся в сторону увеличения. Но женщины старше 50 сейчас спортивны, молоды, красивы, энергичны. И у нас для них тоже есть целая серия мероприятий, консультаций – расскажут, что женщина должна делать профилактически регулярно, за какими показателями своего здоровья нужно следить: знать цифры своего артериального давления, знать показатель глюкозы, знать (старше 40 лет) уровень холестерина, знать количество витамина D, чтобы профилактировать вопросы остеопороза. У каждой аудитории очень много своих мероприятий, специалистов, которые ответят в открытом диалоге тем, кто придёт на этот проект, на все вопросы.

Где и каким мероприятием откроется марафон и сколько он продлится?