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Бесплатно проконсультироваться у врачей можно в Минске в августе. А ещё сделать УЗИ и получить сертификат на обследование

02 августа 2019 09:53
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Марафон женского здоровья – самый масштабный медицинский проект для дам стартует в Минске 3 августа.

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома – Ирина Иконостасова.

Ирина Иконостасова, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В марафоне мы затронем вопросы для всех возрастов женщин. В марафоне примут участие медики, диетологи, благотворительные общественные организации, психологи. Будет очень много разных активностей, как сейчас говорят.

Марафон будет проходить как в медицинских учреждениях, на базе роддомов Минска, так и по субботам в августе в крупных торговых центрах будет много интересных мероприятий.

Какая целевая аудитория? На чём сделают акцент?

Ирина Иконостасова:
Акцент делался на репродуктивный возраст и всё, что связано с ним. Охрана материнства и детства, столица заинтересована, чтобы были крепкие здоровые семьи, чтобы в семьях рождались здоровые дети. Сегодня продолжительность жизни сдвинулась у женщин до 80 лет, в среднем. Репродуктивный возраст тоже сдвинулся в сторону увеличения. Но женщины старше 50 сейчас спортивны, молоды, красивы, энергичны. И у нас для них тоже есть целая серия мероприятий, консультаций – расскажут, что женщина должна делать профилактически регулярно, за какими показателями своего здоровья нужно следить: знать цифры своего артериального давления, знать показатель глюкозы, знать (старше 40 лет) уровень холестерина, знать количество витамина D, чтобы профилактировать вопросы остеопороза. У каждой аудитории очень много своих мероприятий, специалистов, которые ответят в открытом диалоге тем, кто придёт на этот проект, на все вопросы.

Где и каким мероприятием откроется марафон и сколько он продлится?

Бесплатно проконсультироваться у врачей можно в Минске в августе. А ещё сделать УЗИ и получить сертификат на обследование-1

Ирина Иконостасова:
Марафон стартует 3 августа. В течение всего августа будет проходить серия различных мероприятий. С 5 по 8 августа – родильные дома открывают свои двери для мероприятий. В роддомах организуют занятия с психологами для деток, пап, мам. Тематика будет разная. Мы, например, на базе роддома №2 будем говорить о бесплодии, о подготовке к родам, о методах вспомогательных репродуктивных технологий. И дальше каждая суббота – это новый большой торговый центр, где будет много мероприятий. Последняя суббота – 24 августа будет направлена большей частью для девочек, девушек-подростков. Будут работать специалисты консультирования, детские гинекологи, эндокринологи.

А есть какие-то бонусы для тех, кто будет активно участвовать в марафоне?

Ирина Иконостасова:
Конечно. У нас много предусмотрено разных мероприятий. У нас маммологи будут консультировать как на базе роддомов, так и на базе торговых центров. У нас будет организовано УЗИ скрининговое органов малого таза. У нас предусмотрены подарочные сертификаты на клинико-диагностическое обследование и консультацию профильных специалистов: гинеколога, эндокринолога, может быть, маммолога, в зависимости от ситуации участника проекта. И это будет проводиться на базе наших стационарных клиник.

Информация о проекте доступна на сайте комитета по здравоохранению, на сайте Мингорисполкома, в соцсетях. Для того, чтобы принять участие на базе стационарных медицинских учреждений, уже идёт регистрация.

# Консультация врача # Здоровье # Ирина Иконостасова

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