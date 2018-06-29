Важные рекомендации футбольным болельщикам: как не сорвать голосовые связки и что делать, если это произошло?

Юлия Самусенко, корреспондент:

Выходные в Беларуси ожидаются пасмурными, местами пройдут кратковременные дожди. Идеально, чтобы устроится перед телевизором, и насладиться игрой любимой футбольной команды. Как не сорвать голос в порыве бурных эмоций? Что делать, если это, всё-таки, произошло?

Как болельщикам не сорвать свои голосовые связки? Как правильно активным болельщикам поддерживать свою любимую команду? Как правильно кричать? Что делать, если вы охрипли или потеряли голос? Какая погода ожидается на эти выходные в Беларуси?

Подробности – в видеоматериале.