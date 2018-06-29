Прямой эфир

Важные рекомендации футбольным болельщикам: как не сорвать голосовые связки и что делать, если это произошло?

29 июня 2018 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юлия Самусенко, корреспондент:
Выходные в Беларуси ожидаются пасмурными, местами пройдут кратковременные дожди. Идеально, чтобы устроится перед телевизором, и насладиться игрой любимой футбольной команды. Как не сорвать голос в порыве бурных эмоций? Что делать, если это, всё-таки, произошло?

Как болельщикам не сорвать свои голосовые связки? Как правильно активным болельщикам поддерживать свою любимую команду? Как правильно кричать? Что делать, если вы охрипли или потеряли голос? Какая погода ожидается на эти выходные в Беларуси?

Подробности – в видеоматериале.

# Чемпионат мира по футболу # Здоровье # Юлия Самусенко # Екатерина Кукса # Фотофакт # Консультация врача

Другие новости рубрики

Все новости
«Подзарядка». Можно ли делать зарядку натощак? Через какое время после тренировки можно завтракать?
29 июня 2018 06:41

«Подзарядка». Можно ли делать зарядку натощак? Через какое время после тренировки можно завтракать?

Здоровые советы. Почему возникает гастрит?
28 июня 2018 07:03

Здоровые советы. Почему возникает гастрит?

«Подзарядка». Можно ли подросткам заниматься в тренажерном зале?
28 июня 2018 06:41

«Подзарядка». Можно ли подросткам заниматься в тренажерном зале?