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Новости по тегу #Татьяна Воронович

Здесь дарят вторую жизнь! 10-я городская клиническая больница отмечает 40-летний юбилей
19 мая 2025 19:47

Здесь дарят вторую жизнь! 10-я городская клиническая больница отмечает 40-летний юбилей

За что даётся звание «Минчанин года»? Врач-офтальмолог рассказала, как заработать почётный статус
13 сентября 2024 12:48

За что даётся звание «Минчанин года»? Врач-офтальмолог рассказала, как заработать почётный статус

Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах
20 сентября 2020 19:05

Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах

Фемтосекундный лазер и восстановление слёзопроведения: уникальное оборудование и операции в 10-ой больнице Минска
13 декабря 2017 10:29

Фемтосекундный лазер и восстановление слёзопроведения: уникальное оборудование и операции в 10-ой больнице Минска