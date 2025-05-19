Новости по тегу #Татьяна Воронович

В нашей стране работает 4-ступенчатая система оказания помощи, что помогает максимально эффективно работать с пациентами. А многие крупные клиники становятся площадками для внедрения инноваций. Одна из таких – 10-я клиника столицы.
13 жителей белорусской столицы встретят праздник города в новом статусе – «Минчанин года». Это люди, которые обожают свой город, испытывают за него гордость, а также не жалеют своих сил и умений для того, чтобы Минск процветал.
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